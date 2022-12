Krajniak: Rodinný podnik nebude existovať len pre zisk

Uviedol to na brífingu minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v súvislosti s novelou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR, ktorú v piatok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR.

„Prostredníctvom zákona o sociálnej ekonomike máme možnosť podporiť domáce firmy, malých a stredných podnikateľov v súlade s pravidlami EÚ. Nejde teda o žiadnu nedovolenú súťaž. My už sme mali v zákone o sociálnej ekonomike zadefinované sociálne podniky. Teraz sme v tomto zákone zadefinovali aj rodinné podniky. Umožňujeme na dobrovoľnej báze tým, ktorí vnímajú svoju firmu ako rodinný podnik (farmu), prostredníctvom podnikania nielen produkovať zisk, ale môžu pomôcť aj ďalším rodinným príslušníkom, či už so vzdelaním, so sociálnou alebo zdravotnou starostlivosťou, či pomôcť (rodinnému príslušníkovi) ľahšie sa začleniť po narodení dieťaťa do pracovného prostredia. Majú tak ďalšiu formu, ktorou je rodinné podnikanie,“ spresnil Krajniak.

Slovensko podľa slov predsedu Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslava Karahutu (Sme rodina) ako prvý štát v EÚ naštartovalo prípravu komplexných legislatívnych úprav v rámci rodinného podnikania. „Je to niečo, na čo nás EÚ vyzývala viac ako osem rokov. Je to niečo, o čo naši občania, hlavne malé a stredné podniky, špeciálne vidiecke obyvateľstvo, žiadali a prosili už dlhé a dlhé roky,“ doplnil Karahuta.

„Návrhom zákona sa dopĺňajú nové ustanovenia týkajúce sa problematiky rodinných podnikov v rámci samostatnej časti, čím rodinné podniky nadobúdajú samostatný právny rámec,“ priblížil rezort práce.

Zámerom návrhu zákona v kontexte rodinných podnikov je podľa MPSVR upraviť rodinný podnik zákonnou normou, a to predovšetkým s dôrazom na vymedzenie jeho určujúcich znakov, medzi ktorými je predovšetkým existencia rodinných väzieb. Tieto väzby sú pre rodinný podnik zásadné z pohľadu jeho vnútorného fungovania, ako aj z pohľadu ich možného vplyvu na samotné podnikanie.

„Hlavným cieľom rodinného podniku je nepochybne podnikanie v zmysle Obchodného zákonníka, avšak na rozdiel od bežných podnikov rodinné podniky môžu klásť dôraz aj na kultiváciu rodinných väzieb vo vnútornom prostredí podniku, posilňovanie rodinných hodnôt a kvality rodinného života, nevynímajúc rozvoj rodinnej hmotnej kultúry a tradície. Rodinný podnik tak neplní len základný cieľ realizácie podnikateľskej činnosti s cieľom tvorby zisku, ale môže mať aj vyšší zámer s cieľom kultivácie a rozvoja rodinného prostredia a tzv. spoločnej rodiny,“ spresnil rezort práce.