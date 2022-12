Ako liečiť problémy so spánkom u ľudí s psychickými problémami: Toto treba urobiť hneď ráno

Ľudia s posttraumatickou stresovou poruchou (PTSD) mali lepší spánok, pocítili zníženie symptómov PTSD a účinnejšiu liečbu po vystavení terapii modrým svetlom. Ukázala to štúdia výskumníkov z University of Arizona College of Medicine publikovaná v odbornom časopise v Frontiers in Behavioral Neuroscience .

Spánok je rozhodujúci pre udržanie fyzického a duševného zdravia a jeho nedostatok môže ovplyvniť všetky aspekty života s vážnymi dôsledkami pre dlhodobé zdravie, vzťahy, kognitívne schopnosti, ako je učenie a liečenie.

Pacienti s posttraumatickou stresovou poruchou potrebujú dobrý spánok

Vplyv narušenia spánku na závažnosť symptómov PTSD je dobre známy. Tí, ktorí hľadajú liečbu, aby zmiernili svoje symptómy PTSD, často čelia začarovanému kruhu. Zlý spánok narúša účinnosť liečby, neguje akékoľvek zmiernenie symptómov, čo zase prispieva k poruchám spánku.

Aby sa znížil a eliminoval emocionálny vplyv traumatických spomienok, pacient potrebuje kvalitný spánok na integráciu liečebných mechanizmov dosiahnutých prostredníctvom kognitívnej alebo expozičnej terapie.

„Tento výskum je vzrušujúci a jedinečný, pretože poukazuje na jednoducho použiteľnú metódu, ktorá pomáha ľuďom s PTSD zachovať si výhody terapie dlho po ukončení liečby,“ povedal profesor psychiatrie William „Scott“ Killgore a hlavný autor štúdie. Ranná liečba modrým svetlom zmierňuje ťažkosti so spánkom, závažnosť symptómov a pacienti si dlhšie zachovajú pocit bez strachu.

Modré svetlo výrazne pomohlo, žlté skôr škodilo

Účastníci štúdie sa každé ráno po dobu 30 minút vystavovali svetlu počas šiestich týždňov, pričom polovica účastníkov používala svetlo s modrou vlnovou dĺžkou a polovica jantárové svetlo. Výskumníci skúmali neurobiologické, autonómne a behaviorálne zmeny počas štúdie.

43 účastníkov, ktorí dostali terapiu modrým svetlom, nielenže preukázalo významné zmiernenie závažnosti symptómov PTSD, ale tiež uviedlo zlepšenie spánku a tiež si dlhšie uchovali pocit bez strachu. Na porovnanie, u 39 účastníkov štúdie, ktorí dostali jantárové svetlo, sa nepreukázali rovnaké účinky, ale skôr návrat pôvodných spomienok na strach.

„Aj keď medzi obmedzenia výskumu patrí jeho skromná veľkosť vzorky a ťažkosti s monitorovaním dodržiavania predpisov, možnosti využitia liečby, ktorá je relatívne jednoduchá, bez liekov a lacná, môžu ponúknuť nádej pre veľkú populáciu ľudí, ktorí žijú s intenzívnou posttraumatickou stresovou poruchou,“ povedal Dr. Killgore.

"Údaje sú vzrušujúce," povedal psychiater Jordan Karp. "Táto nefarmakologická intervencia je sľubnou možnosťou, ktorá zmení a zachráni život ľudí trpiacich PTSD."