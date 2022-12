VIDEO: Slafkovský strelil druhý najrýchlejší slovenský gól v histórii

Juraj Slafkovský strelil v nočnom zápase NHL v Calgary svoj štvrtý gól v kariére. Útočník Montrealu otvoril skóre už v 13. sekunde a strelil druhý najrýchlejší slovenský gól v histórii profiligy.

Slovenský rekord drží Ronald Petrovický, ktorý 21. decembra 2003 skóroval už v 8. sekunde a jeho Atlanta Thrashers napokon vyhrala nad Pittsburghom 7:4. Petrovický potom pridal aj asistenciu, v drese Penguins mal bilanciu 1+1 obranca Martin Štrbák.

Po rýchlom góle sa v Calgary nepokon nekonali gólové hody a Montreal vyhral tesne 2:1, hoci na strely prehral 19:46. “Nikdy som nedal gól pri prvom striedaní, ani som nezískal bod, takže to bol skvelý štart do zápasu,” povedal prvý muž draftu 2022 pre klubový web.

Slafkovský nastúpil vo formácii so Seanom Monahanom a Joshom Andersonom, na ľade strávil 12:39 min a zaznamenal aj plusový bod. “Hrať medzi top šiestimi útočníkmi je dobrá príležitosť byť častejšie na ľade. Chcel som ukázať, že som pripravený na zápas, hralo sa mi dobre s Monym (pozn.: Monahan), je to hokejista, ktorý robí spoluhráčov lepšími. Celkom to fungovalo, uvidíme čo bude ďalej,” dodal 18-ročný Slafkovský.

Pri jedinom góle Flames bol útočník Adam Ružička, ktorý zaznamenal piatu asistenciu a desiaty bod v sezóne. Montreal podržal skvelým výkonom brankár Jake Allen, ktorý kryl 45 striel. “Je skvelý brankár a opäť nás podržal. Je dobré mať brankára, na ktorého sa môžete spoľahnúť, že chytí takmer každú strelu,” zdôraznil Slafkovský, ktorý má v tejto sezóne bilanciu 4+2.

Slafkovský strelil najrýchlejší gól Canadiens od 2. decembra 2010, keď Brian Gionta otvoril skóre proti New Jersey Devils. V histórii Canadiens strelili spomedzi nováčikov rýchlejšie góly len Mario Tremblay (10. sekunda v roku 1975) a Chris Higgins (12. sekunda v roku 2006).

Slovenský útočník mohol pridať aj druhý gól, ale v 39. minúte po úniku trafil len do žrde. Špeciálny večer zažil Sean Monahan, ktorý v drese Calgary zažil prvých deväť sezón v NHL a v lete sa sťahoval do Montrealu. Od divákov sa dočkal vrelého privítania. “Bolo to príjemné, mám tu krásne spomienky,” povedal Monahan. “Všetci sme v šatni vedeli, že sa vracia domov, pretože tu hral deväť rokov. Chceli sme vyhrať hlavne pre ‘Monyho’. Od publika dostal 'standing ovation', čo je skvelé a nie je nič lepšie ako tesné víťazstvo,” dodal Slafkovský.

Do streleckej listiny sa zapísal aj obranca Washingtonu Capitals Martin Fehérváry, ktorý skóroval druhýkrát v kariére v dvoch dueloch za sebou. Jeho gól, ktorý v 8. minúte otvoril skóre na ľade Seattlu, však napokon stačil len na bod, pretože Kraken otočili z 0:2 na 3:2 pp. V minulej sezóne strelil 23-ročný obranca góly v zápasoch proti Tampe Bay (6. apríla) a Pittsburghu (9. apríla).

Pre Fehérváryho to bol druhý gól v tomto ročníku a desiaty v kariére, v 8. minúte prekonal prudkou strelou medzi betón a lapačku Philippa Grubauera. Hokejisti Kraken natiahli víťaznú sériu už na sedem zápasov. Fehérváry patril s minutážou 20:23 k najvyťaženejším hráčom Washingtonu, na Grubauera vyslal dve strely a pripísal si plusový bod.

Do štatistík sa zapísal aj Erik Černák. Slovenský obranca bol pri víťazstve Tampy Bay na ľade 17:09 min, do štatistík mu okrem druhej asistencie v sezóne pribudla aj pluska. Slovenský obranca asistoval v polovici tretej tretiny pri kurióznom góle obrancu Iana Cole na 0:4. Cole nahadzoval od polovice ihriska puk do útočného pásma, no ten sa od zadného mantinelu odrazil do Cartera Harta do bránky. Černák bodoval prvýkrát od 29. októbra.

New Jersey v zostave s Tomášom Tatarom prehralo doma s Nashvillom 3:4 po predĺžení. Tatar odohral 14:11 min a mal mínusový bod. Do zostavy Anaheimu sa opäť nedostal Pavol Regenda, Ducks prehrali v Dallase 0:5.