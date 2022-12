Šipoš: Koalícia si nebude kupovať hlasy na schválenie rozpočtu

Garantoval, že koalícia nebude kupovať žiadne hlasy na schválenie rozpočtu. Opozičný Smer-SD podľa poslanca Juraja Blanára určite zahlasuje za vyslovenie nedôvery vláde, ktoré bude v najbližšom čase v parlamente.

Šipoš verí, že vláda vydrží do riadnych volieb a predseda SaS Richard Sulík podaním návrhu na vyslovenie nedôvery urobil prvý krok k tomu, aby povalil tretiu protikorupčnú vládu.

„Zdá sa, že SaS sa spolieha na to, že ak padne vláda, vznikne úradnícka vláda pod kontrolou prezidentky (...) a bude tu nová 76, v ktorej sa bude opäť nachádzať SaS,“ poznamenal Blanár.

Ak by celá SaS zahlasovala za odvolanie ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), významným spôsobom by to narušilo koalíciu, myslí si Blanár. „Ak by to Sulík s opozičnou politikou myslel vážne, mohol byť Mikulec odvolaný,“ podotkol.

Šipoš skonštatoval, že tlaky na ministra vnútra sú obrovské, lebo drží zločincov v strehu a necháva polícii rozviazané ruky. „Dnes si nie je nikto istý, ani koaličný poslanec, ani opozičný, ani oligarcha, ani žiaden bohatý človek, či nebude vyšetrovaný a či mu Národná kriminálna agentúra nezaklope na dvere,“ povedal v relácii.

Blanár tvrdí, že prezidentka Zuzana Čaputová je spoluzodpovedná za stav Slovenska, pretože koalíciu podporila vo všetkom zlom, čo spravila. Nemožno sa preto podľa neho čudovať, že rétorika niektorých politikov je namierená proti nej.