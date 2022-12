Stoltenberg: Je priskoro rozhodnúť, či vyhovieť Varšave a Patrioty dať Ukrajine

„Je dôležité rozlišovať medzi diskusiou o troch Patriotoch, ktoré Nemecko ponúklo na ochranu poľského vzdušného priestoru a otázkou väčšej protivzdušnej obrany Ukrajiny,“ povedal Stoltenberg na tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v Berlíne.

„Všetci sa zhodneme na naliehavej potrebe pomôcť Ukrajine, a to aj so systémami protivzdušnej obrany,“ uviedol ďalej šéf NATO a dodal, že zabezpečenie dobrého fungovania už dodaných systémov je rovnako dôležité ako poskytnutie nových. Treba do nich dodávať muníciu, náhradné diely a vykonávať ich údržbu, dodal.

Scholz na bezpečnostnej konferencii v Berlíne zase uviedol, že nemecká ponuka poslať Poľsku systémy Patriot stále platí. „Naša ponuka Poľsku sa nezmenila. Sme pripravení posilniť bezpečnosť Poľska tým, že tam umiestnime Patrioty,“ povedal.

Nemecko minulý týždeň ponúklo Poľsku systém protivzdušnej obrany Patriot po tom, čo na poľské územie blízko hraníc s Ukrajinou dopadla raketa ukrajinskej protivzdušnej obrany, ktorá usmrtila dvoch ľudí. Poľsko na ponuku reagovalo vyhlásením, že systém by mal byť radšej dodaný Ukrajine. Nemecká ministerka obrany Christine Lambrechtová nedávno oznámila, že Nemecko tento systém Ukrajine nemôže dodať.

Ako poukázala, systémy Patriot sú súčasťou integrovanej protivzdušnej obrany NATO a môžu tak byť rozmiestnené iba na území NATO. Ich rozmiestnenie mimo územia NATO by si vyžadovalo rozhovory členských krajín Aliancie. Agentúra DPA uvádza, členské krajiny NATO nejavia prílišnú ochotu voči takémuto kroku, keďže sa obávajú, že by ho Rusko mohlo vnímať ako eskaláciu napätia.

Ako však zmienil Stoltenberg, v rámci NATO sa o poskytnutí Patriotov Ukrajine uvažuje. Šéf Aliancie však zdôraznil, že táto otázka by nemala zatieniť potrebu celkového posilnenia obrany Ukrajiny, vrátane údržby, munície či náhradných dielov do už dodaných obranných systémov.