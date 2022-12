Kollár: Z paragrafu 363 sa robí strašiak, v prípade Haščáka to nesmie dopadnúť ako naposledy

Vyšetrovatelia, ktorí obvinili Jaroslava Haščáka v kauze Gorila, by mali vedieť aj uniesť dôkazné bremeno, aby to nedopadlo ako naposledy. V opačnom prípade je to na odchod policajného prezidenta i ministra vnútra. Vyhlásil to predseda Národnej rady (NR) SR Boris Kollár (Sme rodina).

„Kauza Gorila sa mala riadne vyšetriť už pred 12 rokmi. Je to trauma nášho národa, nemáme to vyriešené,“ povedal Kollár s tým, že dotyční aktéri už mali byť potrestaní. Víta, že polícia začala konať v kauze. Pripomenul však nedávne udalosti a rozhodnutia justičných orgánov. Tiež skutočnosť, že sa rezort spravodlivosti ospravedlnil Haščákovi za nezákonné obvinenie a väzbu. „Keď to znova takýmto spôsobom pokašlú, tak je to na pád ministra alebo policajného prezidenta,“ dodal.

Čo sa týka paragrafu 363 Trestného poriadku, Kollár poukázal na prípady viacerých osôb, pri ktorých ho generálny prokurátor Maroš Žilinka zamietol. Pýta sa, prečo sa teda robí z paragrafu strašiak.

Vyšetrovateľka špecializovaného tímu Gorila začala trestné stíhanie a obvinila celkovo sedem osôb vrátane Jaroslava Haščáka.