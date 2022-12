Premiér: Richard Sulík chce povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu

Heger i líder OĽANO Igor Matovič odmietajú, že by vláda nebola schopná pomáhať ľuďom i to, že by stratila protikorupčný charakter.

Líder SaS Richard Sulík chce povaliť tretiu demokratickú protikorupčnú vládu za posledných 12 rokov. Vyhlásil to premiér Eduard Heger (OĽANO) po tom, ako SaS podala do Národnej rady (NR) SR návrh na vyslovenie nedôvery vláde. Matovič za tým vidí aj Sulíkovu snahu o pomstu. Premiér sa pýta, ako je možné, že sa za tri mesiace stal zo Sulíka, ktorý podporoval vládu a chcel byť konštruktívnou opozíciou, človek, ktorý sa chystá opäť povaliť demokratickú protikorupčnú vládu. Odmieta argumenty, ktorými SaS odôvodnila svoj návrh. Heger v tejto súvislosti pripomenul, že viaceré reformy vlády ocenila aj prezidentka SR Zuzana Čaputová v správe o stave republiky. Poukázal tiež na to, že pod návrh na vyslovenie nedôvery vláde sa SaS podpísala s expremiérom Petrom Pellegrinim (nezaradený). Sulíkovmu kroku nerozumie a verí, že sa vráti z kratšej cesty späť. Podľa premiérových slov mu už nikto neuverí, že nechce vládnuť s Hlasom-SD. Predseda vlády ani Matovič nepovedali, či by v prípade pádu vlády opätovne rokovali s SaS o zložení novej koalície so 76 poslancami. Opozičná SaS vo štvrtok podala návrh na vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde. Sulík vyhlásil, že vláda nedokáže riešiť problémy ľudí a že prestala bojovať proti mafii a korupcii. Ozrejmil, že pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze dodali podpisy aj nezaradení poslanci okolo Pellegriniho. Deklaroval, že 20 poslancov z klubu SaS bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že s nikým zatiaľ nerokovali o tom, kto ako zahlasuje.