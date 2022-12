Slovensko bude mať ďalší prvok v zozname nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva

Spolu s ďalšími siedmimi krajinami uspelo Slovensko so spoločnou nomináciou "Tradície spojené s chovom koní plemena lipican". Ako informovala agentúra STA, o zápise do prestížneho svetového zoznamu rozhodol vo štvrtok Medzivládny výbor Dohovoru na ochranu NKD UNESCO na svojom 17. zasadnutí v marockom Rabate.

Tradície chovu ušľachtilého konského plemena navrhli v marci 2020 zapísať Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Maďarsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko. Ako uviedlo slovinské ministerstvo kultúry, ktoré koordinovalo nomináciu, vo všetkých ôsmich krajinách sú lipicany po stáročia neoddeliteľnou súčasťou miestnych osláv a slávností i súčasťou ústnych ľudových tradícií. Nominácia zdôrazňuje spoločné dedičstvo spájajúce spoločenstvá a štáty na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, pripomína Centrum tradičnej ľudovej kultúry (CTĽK), ktoré má na starosti aktivity súvisiace s ratifikáciou Dohovoru o ochrane NKD UNESCO.

„Do národného zoznamu, Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska bol prvok 'Chov plemena koní lipican v Topoľčiankach' zapísaný v roku 2017,“ pripomenul riaditeľ CTĽK Miroslav Hanák.

Počiatok chovu týchto ušľachtilých koní siaha do 16. storočia do dediny Lipica v dnešnom Slovinsku, podľa ktorej plemeno dostalo svoje meno. Lipicany sú tiež úzko spojené so Španielskou jazdeckou školou vo Viedni.

Okrem tradícií spojených s chovom lipicanov sú ďalšími zápismi SR v reprezentatívnom zozname NKD ľudstva Fujara – hudobný nástroj a jeho hudba, Terchovská muzika, Gajdošská kultúra, Bábkarstvo na Slovensku a v Čechách, Horehronský viachlasný spev, Modrotlač, Drotárstvo a Sokoliarstvo.