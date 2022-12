Krstná mama princa Williama musela odísť z panovníckeho dvora po nevhodných komentároch

Prominentnej obhajkyne práv obetí domáceho násilia - ktorá je černošskou, avšak vyrastala v Spojenom kráľovstve - sa na podujatí organizovanom Kráľovnou manželkou Kamilou totiž opakovane pýtala, odkiaľ "skutočne pochádza".

Buckinghamský palác sa v stredu ospravedlnil a zdôraznil, že tento incident berie „mimoriadne vážne“. Nemenovaný zdroj pre agentúru PA potvrdil, že daných výrokov sa dopustila 83-ročná Lady Susan Husseyová, ktorá bola v službe už zosnulej kráľovnej Alžbety II. vyše 60 rokov a je krstnou mamou dediča trónu Williama, princa z Walesu.

Ngozi Fulaniová, výkonná riaditeľka združenia Sistah Space so sídlom v Londýne, opísala incident, ktorý sa jej osobne veľmi dotkol, na sociálnej sieti Twitter. Uviedla, že keď povedala, že sa narodila a vyrástla v Británii a je Britkou, členka kráľovskej domácnosti, ktorú identifikovala len ako „Lady SH“, sa jej spýtala: „Odkiaľ ale skutočne pochádzate, odkiaľ sú vaši ľudia?“ Prinútila ju potom pripustiť, že „afrického pôvodu, karibského pôvodu“, avšak napriek tomu zopakovala, že je britskou občiankou.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

