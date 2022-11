Visolajský dúfa, že prezidentka ešte dnes podpíše zvýšenie platov lekárov

Zákon definitívne odhlasovali poslanci Národnej rady (NR) SR.

„Aj po včerajšom prejave, kde prezidentka podporila zmeny, aj čo sa týka vzdelávania lekárov, tie nevyhnutné zmeny, tak ako to ona pomenovala, verím, že získame jej podpis,“ povedal Visolajský po hlasovaní. „Len čo sa podpíše memorandum, spracujeme to, zajtra nastupujeme všetci do práce,“ doplnil podpredseda LOZ Miroslav Mendel.

Odborárov podľa Visolajského teší, že sa po tlaku lekárov dosiahlo zvýšenie miezd aj pre všetky ostatné zdravotnícke profesie v nemocniciach. „Dnes poslanci odhlasovali aj to, čo sme vydobyli, aby sa uznávalo 30 rokov praxe, bude to tak pre všetkých zdravotníkov,“ priblížil.

Poslanci v stredu schválili zvýšenie platov lekárov. Zároveň prijali i pozmeňujúci návrh, ktorým sa zmení doba odmeňovania za odpracované roky praxe aj ostatným zdravotníkom. Predĺži sa z 20 na 30 rokov. Plénum odsúhlasilo i zmeny z výborov týkajúce sa vzdelávania zdravotníkov.