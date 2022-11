Matovič by bol rád, keby návrh na zvýšenie platov lekárov neprešiel. V pléne hovoril o hyenizme

Hyenizmus, nespravodlivosť, amorálne konanie a branie si rukojemníkov ako pri únose lietadla teroristami. Takto zhodnotil minister financií Igor Matovič (OĽANO) vyjednávanie odborárov z Lekárskeho odborového združenia (LOZ) pri rokovaniach o platoch zdravotníkov. V Národnej rade (NR) SR vyhlásil, že by bol rád, keby návrh na zvýšenie platov lekárov neprešiel.

„Týmto návrhom urobíme extrémnu nespravodlivosť pri odmeňovaní zdravotníkov v nemocniciach,“ povedal Matovič. V situácii, keď štát narába s obmedzenými zdrojmi, by sa podľa neho všetci mali správať zodpovedne. Predložený návrh podľa neho nerozlišuje medzi „fachmanmi a fušermi“ a míňa vzácne zdroje na výrazné preplatenie jednej skupiny zdravotníkov. Podčiarkol, že financie sa mohli využiť radšej na prilákanie nových lekárov do slovenského zdravotníctva.

Dodal, že nejde poslancov nahovárať na bojkot návrhu. Poukázal však na to, že ostatným zdravotníckym profesiám sa upiera nárok na rovnaké platy. „Sto miliónov, čo si zobrali navyše v porovnaní s českými platmi, bude chýbať ostatným zdravotníckym profesiám. A keď to nebude chýbať im, bude to chýbať pacientom v nemocniciach,“ poznamenal Matovič. Hovorí o chýbajúcich financiách na nové prístroje, lieky či inovatívnu liečbu rakoviny.

Avizoval, že Monika Kavecká (OĽANO) predloží pozmeňujúci návrh, mal by sa ním rozšíriť počet rokov, ktoré sa budú počítať pre zdravotné sestry ako roky praxe, z 20 na 30 rokov. Dodal, že Marek Šefčík (OĽANO) by mal predložiť rovnaké rozšírenie pre všetky ostatné zdravotnícke profesie v nemocniciach.

Tomáš Lehotský (SaS) namieta, že sa v pléne na poslednú chvíľu dozvedajú o pozmeňujúcich návrhoch za milióny eur. Marián Viskupič (SaS) podotkol, že na Slovensku nemôžeme mať rovnaké platy ako sú v ČR, pretože naša ekonomika nie je na jej úrovni. Podotkol, že platy lekárov sa mali riešiť už v čase pandémie. Kritizoval tiež, že vláda s odborármi nerokovala riadne už od septembra.

„Vitajte v opozícii, pán minister. Takéto ostré vystúpenie voči vládnemu návrhu zákona len zriedka počuť z úst koaličných politikov,“ poznamenal Ondrej Dostál (SaS). Považuje za zvláštne, že minister financií kritizuje dohodu, ktorú vyrokoval premiér Eduard Heger (OĽANO). Pýta sa Matoviča, či je teda riešením návrh neprijať a nechať vyše 2000 lekárov odísť z nemocníc.

Marek Krajčí (OĽANO) považoval skoršiu ponuku vlády na riešenie situácie za vyváženejšiu, pričom podľa neho zodpovedala aj pôvodným požiadavkám lekárov. Ocenil, že Matovič podporil vyrovnanie nespravodlivosti voči iným zdravotníckym pracovníkom. Kavecká poznamenala, že platy zdravotníkov sa mali riešiť už desať rokov dozadu a nedá sa to teraz dobehnúť.

Miroslav Urban (nezaradený) i ďalší poslanci sa pýtajú, prečo musel minister rozdúchavať vášne a dávať subjektívne hodnotenie po tom, ako sa konečne vláda s lekármi dohodla.

Šéf LOZ Peter Visolajský odmieta Matovičove tvrdenia a označenie odborárov za vydieračov. Poukázal na to, že po tlaku s hromadnými výpoveďami sa zvýšili mzdy aj pre ďalších 24 zdravotníckych profesií. „Som hrdý na 2100 lekárov, že sa im podarilo dosiahnuť lepšie ohodnotenie pre ostatných zdravotníkov,“ skonštatoval.

Verí, že naplnením ich požiadaviek sa podarí pomôcť pacientom. „Každý z tých 2100 lekárov išiel do týchto nepríjemností aj s tým, že bude počúvať takéto slová politikov,“ poznamenal Visolajský.