Nová hrozba pre ľudstvo: Vedci oživili zombie vírus, ktorý bol 48 500 rokov v ľade

Vedci dlhodobo varujú pred následkami rozmrazovania permafrostu v dôsledku otepľovania atmosféry, ako napríklad to, že sa zhorší klíma, keď sa uvoľnia predtým zachytené skleníkové plyny, ako je metán.

Roztápanie permafrostu však môže priniesť aj novú hrozbu. Vedci totiž oživili takmer dve desiatky vírusov vrátane jedného, ktorý bol zamrznutý pod jazerom viac ako 48 500 rokov, informuje ndtv.com.

Európski vedci skúmali staroveké vzorky zozbierané z permafrostu v oblasti Sibíri v Rusku. Oživili a charakterizovali 13 nových patogénov, ktoré nazvali „zombie vírusy“, a zistili, že napriek tomu, že strávili mnoho tisícročí uväznení v zamrznutej zemi, zostali stále infekčné.

Scientists have unfrozen a “zombie virus” that had been dormant under a frozen lake in Russia for almost 50,000 years.



