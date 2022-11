IC vlaky budú mať menej zastávok, z Bratislavy do Košíc sa však dostanete rýchlejšie

IC vlaky ponúknu v smere Košice – Bratislava oproti novým vlakom Expres v priemere o 49 minút rýchlejšie spojenie. Napríklad vlak IC 44 Košice – Viedeň, ktorý prepája východ Slovenska s Rakúskom, bude rýchlejší po Bratislavu o 12 minút, čím dosiahne najrýchlejšie pravidelné spojenie západu s východom Slovenska v histórii IC vlakov. Trasu Košice – Bratislava zvládne za 4 hodiny a 31 minút.

Priemerný jazdný čas všetkých IC vlakov na trase Bratislava – Košice a späť je v súčasnosti 4 hodiny a 51 minút, pričom po novom to budú 4 hodiny a 42 minút. Jazdy vlakov v oboch smeroch budú rozdielne pre dopravné dôvody. Kým z východu na západ to bude v priemere 4 hodiny a 36 minút, zo západu na východ to bude 4 hodiny a 48 minút.

Cestujúci ušetria čas vďaka IC vlakom aj na trase Žilina – Bratislava. Tú v priemere prejdú za 1 hodinu a 37 minút, namiesto 1 hodiny a 45 minút, ako je to v aktuálne platnom grafikone. „Výrazné zlepšenie a skrátenie jazdnej doby nastane na trati Bratislava – Prešov a opačne s prestupom v Kysaku na REX, ktorý bude stáť okrem Kysaku už len v Prešove,“ dodal Kováč.

Zároveň priblížil, že k zrýchleniu pri IC vlakoch aj pri expresoch dôjde najmä zrušením niektorých zastavení. Konkrétne vlaky IC 44 a IC 45 z Košíc do Viedne už nebudú zastavovať v stanici Trnava. „Ostanú však zastavenia v Kysaku, Poprade-Tatrách, Žiline či v Bratislave hlavnej stanici, prípadne v Bratislave Novom Meste alebo v Bratislave - Petržalke,“ spresnil hovorca ZSSK.

Pri vlakoch IC 520, IC 521, IC 522, IC 523, IC 524 z Košíc do Bratislavy dôjde k zrušeniu zastavení v staniciach Trnava, Trenčín, Vrútky, Ružomberok a Liptovský Mikuláš. Výnimkou je IC 525, ktorý bude aj naďalej zastavovať v Trnave pre nástup a výstup cestujúcich, a to z konštrukčných dôvodov (obsadená trať). Stanice, v ktorých budú IC 5xx zastavovať aj v nasledujúcom období, sú Kysak, Spišská Nová Ves, Poprad-Tatry a Žilina.

Priemerná prepravná vzdialenosť v IC vlakoch sa podľa ZSSK pohybuje nad 290 kilometrov. Až 52 % cestujúcich ich využíva na cestu zo západného na východné Slovensko a späť, pričom 22 % cestujúcich využíva IC vlaky na prepravu priamo z Bratislavy do Košíc. Zo Slovenska do Viedne a späť sa prepravuje 6 % cestujúcich IC vlakmi.

Oproti grafikonu vlakovej dopravy 2021/2022 zrýchli ZSSK jazdný čas aj pri diaľkových vlakoch kategórie Expres na severnej trase z Bratislavy do Košíc o 24 minút. Namiesto 5 hodín a 50 minút pôjdu 5 hodín a 26 minút.