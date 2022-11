Prelomový liek: Toto môže byť podľa lekárov začiatok konca Alzheimerovej choroby

Nové liečivo proti Alzheimerovej chorobe s názvom lecanemab môže u pacientov spomaliť úbytok kognitívnych schopností. Vyplýva to z výsledkov štúdie zverejnených v stredu. Vedci však upozorňujú aj na jeho možné vedľajšie účinky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Už predbežné údaje v septembri potvrdili, že lecanemab v období 18 mesiacov spomaľoval úbytok kognitívnych schopností o 27 percent. Úplné výsledky štúdie zverejnené v stredu vo vedeckom časopise The New England Journal of Medicine (NEJM) tieto zistenia potvrdili. Takisto však upozorňujú na výskyt vedľajších účinkov vrátane krvácania do mozgu a opuchov.

Lecanemab vyvinula americká spoločnosť Biogen v spolupráci s japonskou farmaceutickou spoločnosťou Eisai Co. Viaže na seba amyloid, jednu z kľúčových bielkovín, ktorá vytvára povlak v okolí mozgových neurónov. To spôsobuje ich odumieranie a úbytok mozgovej hmoty, vysvetľuje AFP.

Do tretej fázy testov sa zapojilo takmer 1800 ľudí. Jednej skupine podávali lecanemab a druhej placebo. Účastníkom počas 18 mesiacov analyzovali poznávacie a ďalšie schopnosti, zmeny v oblasti amyloidu a ďalších indikátorov.

Krvácanie do mozgu zaznamenali u 17,3 percenta pacientov, ktorým tento liek podali. V skupine s placebom to bolo len deväť percent. Opuchy sa vyskytli u 12,6 percenta osôb v prvej skupine v porovnaní s 1,7 percentom v placebo skupine.

Tara Spires-Jonesová z britského Inštitútu na výskum demencie (UK DRI) však upozornila, že použité testy kognitívnych schopností nemajú oficiálne prijatú definíciu klinicky významných výsledkov.

Zatiaľ podľa jej slov nie je jasné, či mierny pokles úpadku kognitívnych schopností povedie u ľudí s demenciou k výraznejším zmenám. „Budú potrebné dlhodobé štúdie s cieľom uistiť sa, že prínosy tejto liečby prevažujú nad rizikami,“ uviedla.

Liek lecanemab je určený len pre osoby v počiatočných štádiách Alzheimerovej choroby, čím je obmedzený počet ľudí, ktorý by tento liek mohli využívať.