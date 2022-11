Fotograf vypísal zbierku pre manželov z Ukrajiny, ktorých fotka obletela svet

„Predstavte si, že by sme im mohli poskytnúť nový domov, a ukázať, že sme silnejší ako vojna,“ uviedol v statuse, ktorým oznámil spustenie crowd fundingu (kolektívneho financovania mnohými dobrovoľnými darcami) na pomoc manželom z Ukrajiny.

Van Wessel ako fotograf pracoval v mnohých oblastiach zachvátených vojnou. Manželov z Bachmutu, navštívil krátko po tom, ako utrpeli zranenia v dôsledku ruskej raketovej paľby. Dom, v ktorom prežili časť spoločného života, ruské ostreľovanie zničilo.

Mediálne známa snímka od van Wessela ich zachytáva v objatí a je symbolom utrpenia civilného obyvateľstva Ukrajiny počas ruskej invázie, podotkla RFE/RL.

Civilians in Bakhmut are under constant Russian shelling.

Photo Eddy van Wessel. Picture Oksana Bersan. #StandWithUkraine pic.twitter.com/yDekGpno1I