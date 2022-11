​Video: Najväčšia aktívna sopka na svete sa prebúdza. Pred následkami varuje aj slovenská vláda

Najväčšia aktívna sopka na svete Manua Loa, situovaná na juhu Havaja, sa po 38 rokoch nečinnosti opäť prebúdza. Prvotné erupcie sa u takýchto vulkánov vyznačujú dynamikou a rýchlymi zmenami.

K prvej erupcii došlo v pondelok 28. novembra o 23:30 miestneho času, na čo reagovali aj úrady, ktoré obyvateľov varovali výstrahou. Výbuch pritom spôsobil viac ako 10 zemetrasení s magnitúdou vyše 2,5 Richterovej stupnice.

BREAKING: World's largest active volcano Mauna Loa has started to erupt in Hawaii for the first time since 1984 pic.twitter.com/BkVgGyehem — Insider Paper (@TheInsiderPaper) November 28, 2022

Havajské sopečné observatórium rozoslalo obyvateľom upozornenie, v ktorom uviedlo, že v oblasti krátera dochádza k úniku lávových prúdov, ktoré však neohrozujú usadlosti na úpätí. Môže pritom dôjsť k odfúknutiu popola smerom do nižších polôh.

„Ľudia s ochoreniami dýchacích ciest by sa mali zdržiavať vnútri a mali by sa vyhnúť vdychovaniu častíc popola. Ak sa vyskytujete vonku, prekryte si ústa a nos maskou alebo šatkou,“ odporúča miestnym Národná meteorologická služba v Honolulu. Tá takisto varuje pred možným poškodením plodín a dobytka, zariadení a infraštruktúry, zníženou viditeľnosťou a zašpinením vonkajších priestranstiev.

Mauna Loa, the largest volcano on the planet, is erupting now on the Big Island of Hawai’i after being dormant for 38 years. Follow along to see footage captured by our team pic.twitter.com/6busmUpXJr — Paradise Helicopters (@Paradisecopters) November 29, 2022

Manua Loa sa nachádza vo výške 4169 metrov nad morom a zaberá viac ako polovicu ostrova Havaj. Naposledy vybuchla v roku 1984, pričom vychrlila lávu do okruhu viac ako 8 kilometrov od krátera.

Americká geologická služba (USGS) uisťuje, že prúdy lávy tentoraz nepredstavujú bezprostrednú hrozbu pre domácich: „Lávové prúdy na Havaji len zriedka spôsobujú úmrtia, ale môžu viesť k rozsiahlym škodám pokrytím, spálením alebo iným poškodením všetkého, čo im príde do cesty, alebo začatím sekundárneho požiaru,“ uviedla USGS vo vyhlásení.

Satellite view from GOES West shows the development of the Mauna Loa eruption and associated plume (Island of Hawaiʻi is in lower left). From https://t.co/oOmUBmf990. Lava remains confined to the summit caldera at this time (1AM HST). pic.twitter.com/5ohKCNoIsL — USGS Volcanoes (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

Pred erupciou varuje aj slovenské ministerstvo

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR na webe upozorňuje, že aktivita sopky môže okrem iného spôsobiť komplikácie v leteckej doprave.

„Sopečná aktivita môžem okrem nebezpečenstva pre osoby v okolí sopky spôsobiť aj komplikácie v leteckej doprave. Vývoj je možné sledovať prostredníctvom médií a na webovom sídle United States Geological Survey,“ ozrejmil rezort.

V prípade, že sa slovenskí občania ocitnú v núdzi alebo krízovej situácii môžu telefonicky kontaktovať Veľvyslanectvo SR vo Washingtone.