Šipoš: Prezidentka niektoré veci uviedla pravdivo, iné možno opomenula

Ľahko sa dá podľa neho kritizovať, pokiaľ niekto nemá reálne moc v rukách. Zároveň ocenil prezidentkine slová o tom, že rozpočtové provizórium by bolo prehrou.

„Myslím si, že prezidentka niektoré veci uviedla pravdivo, niektoré veci možno opomenula, ale je to jej právo. Jasné, že je ľahko kritizovať, keď reálne nemáte moc v rukách a najmä, keď je táto vláda v krízach a prežila krízy, ktoré sme ešte na Slovensku nemali v období samostatnosti,“ povedal Šipoš novinárom. Vláda sa podľa neho snaží pomôcť čo najviac profesiám, ako aj rodinám s deťmi a dôchodcom. „Myslím si, že prezidentka má na to právo vystúpiť, povedať svoj názor, rešpektujeme to,“ dodal.

Ocenil tiež prezidentku za jej slová o rozpočtovom provizóriu. Vníma to ako gesto pre SaS, že by nemala politikárčiť a hlasovať za rozpočet.

Šipoš uznal, že pokiaľ by neprechádzali zákony v Národnej rade (NR) SR, nemajú tu „čo robiť“. Zatiaľ podľa neho zákony prechádzajú. „Zatiaľ sú dosť kvalitné na to, aby mohla za ne hlasovať aj opozícia. Naším cieľom je doručiť ľuďom pomoc. Najmä v budúcom roku, keď nás čaká obrovská energetická kríza, potrebujeme ľuďom pomôcť, potrebujeme, aby bol schválený rozpočet,“ skonštatoval v reakcii na slová Čaputovej o tom, že ak politická kríza prerastie, bude lepšie nanovo voliť.

Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) je vďačný za to, že prezidentka ocenila rezort obrany. Nezhoduje sa s názorom prezidentky v tom, že pripúšťa predčasné voľby. „Predčasné voľby by v tomto čase boli úplne najhoršou alternatívou, ktorú by táto krajina mohla dostať,“ povedal novinárom. Snaha o komunikáciu vlády s lekárskymi odbormi či s inými skupinami je podľa neho intenzívna.

György Gyimesi (OĽANO) tvrdí, že prezidentka vo svojom prejave pokračovala v tom, v čom začala po tom, ako sa mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS) nedostalo do parlamentu. „Nepriamo vyzýva na predčasné voľby, ktoré by mohli a mali umožniť vstup PS do parlamentu,“ reagoval s tým, že prezidentka prečítala prejav, ktorému nerozumie.

Správu hlavy štátu ocenil poslanec Kristián Čekovský (OĽANO). Prezidentka podľa neho výstižne vystihla situáciu v krajine. Slová o vybratí si zástupcov nanovo vníma poslanec ako nepriamy apel, ak by vláda situáciu nezvládala. „Obávam sa a myslím si, že aj prezidentka vie, že všetky predčasné voľby doteraz dopadli prehrou demokratov a prispeli k návratu toho najhoršieho na politickej scéne,“ reagoval s tým, že musíme urobiť všetko preto, aby predčasné voľby neboli.