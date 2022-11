Heger: Slovensko by malo do roku 2030 investovať do výskumu a vývoja takmer trojnásobne

V roku 2030 by mali Slováci investovať do výskumu a vývoja 2,2 % hrubého domáceho produktu, zatiaľ čo v súčasnosti investujú 0,85 %. Na tento účel sa preto vyčlenilo 630 miliónov eur v pláne obnovy, ktoré rozčlenili na niekoľko grantov. Zároveň však SR musí motivovať firmy, aby aj ony do vedy a výskumu investovali. Upozornil na to predseda vlády SR Eduard Heger (OĽANO) v utorok na konferencii ITAPA 2022.

Slovensko je podľa neho na dobrej ceste v inováciách. „Na výrobných linkách automobiliek je zavedených mnoho zaujímavých inovácií,“ uviedol predseda vlády. „Klasická výrobná linka však neurobí multiplikácie z dlhodobého hľadiska. Potrebujeme myslieť do budúcnosti,“ vysvetlil jeden z dôvodov pre plánované zvýšenie investícií do výskumu a vývoja v SR.

Podľa neho v súčasnosti potrebujeme iniciovať najmä lokálnu spoluprácu, kde treba, aby nové firmy pracovali so skúsenými. „Vieme stavať na veľkých domácich firmách, dnes už globálnych,“ dodal predseda vlády.

V pláne obnovy preto vyčlenili 630 miliónov na výskum a vývoj, ktoré rozdelili do niekoľkých blokov. Prvým je medzinárodná spolupráca, na ktorú ide 44 miliónov eur. Druhým je podpora spolupráce firiem akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja, kde ide 168 miliónov eur, vyčíslil predseda vlády.

Doplnil, že tie rozdelili do ďalších podsúm, z ktorých najväčšiu tvorí 88 miliónov na tri transformačné a inovačné konzorciá. Na výskumné inštitúcie pôjde 49 miliónov eur a na patentové, digitálne a inovačné vouchery pôjde 27,3 milióna eur. Na stáže doktorandov a akademických a výskumných zamestnancov vyčlenili 3,7 milióna eur.

Ďalších 139 miliónov eur pôjde na podporu vedy. Presne 75 miliónov eur z toho pôjde pre 225 výskumníkov. „Chceme investovať aj do mladých, máme tu 31,6 milióna eur na post doktorandov a 14,6 milióna eur na PhD. študentov,“ vyčíslil predseda vlády. Mladým výskumníkom na začiatku kariéry vyčlenili 5,1 milióna eur a 13,2 milióna pôjde na podporu výskumných firiem. Presne 74 miliónov vyhradili pre minimálne 30 výskumných projektov v dekarbonizácii.

Ďalšia podporená oblasť je digitalizácia, na ktorú pôjde 128 miliónov eur. Tie majú smerovať do výskumu ekonomiky. Na finančné nástroje podporujúce inovácie pôjde 40 miliónov, z čoho 15 miliónov pre začínajúce firmy, rovnaká čiastka pre rastúce firmy a 10 miliónov na mikropôžičky pre inovatívne firmy, uzavrel predseda vlády.