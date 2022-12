Toto je dôvod, prečo rozptyľovanie zamestnancom prospieva

Aj keď zamestnávatelia nemajú radi, keď sa zamestnanci počas pracovnej doby nevenujú práci na 100 percent, ukázalo sa, že malé rozptýlenia, ktoré nás odvádzajú od náročných úloh, v skutočnosti pomáhajú znižovať úroveň stresu.

Výskum, ktorý uskutočnil medzinárodný tím výskumníkov, ukazuje, že krátke pozitívne rozptýlenia, ako napríklad sledovanie vtipného videa na YouTube, vám môžu pomôcť prekonať každodenné požiadavky, ako je vybavovanie otravných e-mailov alebo úloh, ktorých sa obávate. Na druhej strane vám to umožňuje byť angažovanejší, kreatívnejší a nápomocnejší voči vašim spolupracovníkom.

Takže podľa tohto výskumu, keď sa nabudúce pristihnete, že sa potajomky smejete na veselom videu, ktoré vám poslal váš kolega počas obedňajšej prestávky, nemali by ste sa za to hanbiť. Pomôže vám to zotaviť sa zo stresujúceho rána a pripraví vás na to, aby bol zvyšok dňa úspešný.

Výskumníci dospeli k týmto záverom po štúdii 85 zamestnancov počas 12 pracovných dní, ktorí boli denne pozitívne rozptyľovaní prostredníctvom textu alebo videí. Profesorka Vera Schweitzer, výskumníčka na WHU – Otto Beisheim School of Management, vysvetlila výsledky výskumu publikované v odbornom časopise Work & Stress :

„Naša štúdia ukazuje, že prežívanie pozitívnych pocitov počas vášho pracovného dňa vám môže pomôcť zostať efektívnymi, najmä keď si každodenné pracovné požiadavky vyžadujú veľa sebakontroly, teda regulačné prostriedky na kontrolu vášho temperamentu. Pokúšať sa zachovať pokoj napríklad po prečítaní otravného e-mailu je pre zamestnancov zvyčajne dosť vyčerpávajúce. V dôsledku toho môžu mať problém preukázať sebakontrolu počas zvyšku svojho pracovného dňa, čo by zase bránilo ich angažovanosti, kreativite a správaniu voči kolegom. Práve tu vstupuje do hry pozitivita: Sledovanie vtipného videa zvyšuje pocity pozitivity."

Pozitívne emócie podľa Schweitzer umožňujú zamestnancom prekonať aj úlohy náročné na sebakontrolu. To zase pozitívne ovplyvňuje ich efektivitu v práci. Wladislaw Rivkin z Trinity Business School, dodal: