VIDEO Dojímavé rodinné stretnutie: Sestru pred 51 rokmi uniesla opatrovateľka, takto ju našli

23. augusta 1971 vo Fort Worthe v Texase opatrovateľka uniesla Melissu Highsmith krátko pred jej druhými narodeninami a polícii sa nikdy nepodarilo rozlúštiť prípad jej zmiznutia.

Melissina matka Alta Apantenco vychovávala dieťa po odlúčení od manžela sama a potrebovala niekoho, kto by sa o jej dcéru postaral, kým ona pracovala. V miestnych novinách zverejnila inzerát, na ktoru odpovedala žena pod menom Ruth Johnson s tým, že by tú prácu mohla vziať. Nikdy sa osobne neukázala, ale zavolala znova a povedala, že by bola pre túto prácu tá pravá. V zúfalej potrebe opatrovateľky Apantenco súhlasila a jej spolubývajúca odovzdala Melissu opatrovateľke. Nevideli ju 51 rokov, informuje portál ladbible.com.

Rodina sa desaťročia snažila nájsť Melissu, nikdy sa nevzdávala nádeje, že by ju opäť mohli stretnúť. Melissini rodičia sa dali opäť dokopy a mali ďalšie štyri deti, tri dcéry a syna Jeffa, ktorému prvýkrát povedali o jeho sestre, keď mal šesť rokov.

Polícia Melissin únos uzavrela ako nevyriešený. Vtedy sa rodina pokúsila nájsť ju na vlastnú päsť. Vyskúšali testovanie DNA v nádeji, že odhalí zhodu. Nakoniec sa im konečne podarilo vystopovať Melissu po tom, čo DNA test našiel zhodu so vzorkou od otca Jeffrieho Highsmitha.

Melissu našli žijúcu pod menom Melanie Walden, bývala len pár kilometrov odtiaľ. Netušila, že je nezvestná. Vďaka tomu sa mohla stretnúť po 51 rokoch celá rodina pokope.

The Guardian informuje, že matka Melissy to mala obzvlášť ťažké. Nielenže bola po zmiznutí dcéry plná sebaobviňovania, zároveň aj čelila obvinenia, že svoju dcéru zabila a zločin utajila.