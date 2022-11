Nedostatok tohto vitamínu spôsobuje predčasné úmrtie

Štúdia vedcov z University of South Australia poskytuje presvedčivé dôkazy, že nedostatok vitamínu D je spojený s predčasnou úmrtnosťou. Lekári preto vyzývajú verejnosť, aby si zaistila dostatočný príjem vitamínu D. Výskum publikovaný v časopise Annals of Internal Medicine ukázal, že riziko úmrtia sa zvyšuje so závažnosťou nedostatku vitamínu D.

Vitamín D je základná živina, ktorá nám pomáha udržiavať dobré zdravie tým, že udržuje naše kosti a svaly silné a zdravé. Prvý autor štúdie Josh Sutherland uviedol:

„Naša štúdia poskytuje silné dôkazy o spojitosti medzi nízkymi hladinami vitamínu D a úmrtnosťou a toto je prvá štúdia svojho druhu, ktorá ako výsledok zahŕňa aj úmrtnosť súvisiacu s respiračnými chorobami. Použili sme novú genetickú metódu na preskúmanie a potvrdenie nelineárnych vzťahov, ktoré sme videli pri pozorovaní, a vďaka tomu sme boli schopní poskytnúť silné dôkazy o súvislosti medzi nízkou hladinou vitamínu D a predčasnou smrťou. Nedostatok vitamínu D je spojený s úmrtnosťou, ale keďže klinické štúdie často zlyhali pri nábore ľudí s nízkou hladinou vitamínu D – alebo im bolo zakázané zahrnúť účastníkov s nedostatkom vitamínu D – bolo náročné stanoviť príčinnú súvislosť.“

Štúdia pomocou Mendelovskej randomizácie hodnotila 307 601 záznamov z Britskej Biobanky. Nízke hladiny vitamínu D boli zaznamenané ako menej ako <25 nmol/l s priemernou zistenou koncentráciou 45,2 nmol/l. Počas 14-ročného obdobia sledovania výskumníci zistili, že riziko úmrtia sa výrazne znížilo so zvýšenou koncentráciou vitamínu D, pričom najsilnejšie účinky boli pozorované u osôb s vážnym nedostatkom.

Výskumníčka Elina Hyppönen hovorí, že teraz je potrebný ďalší výskum na vytvorenie účinných stratégií verejného zdravia, ktoré môžu pomôcť znížiť riziko predčasnej smrti spojenej s nízkou hladinou vitamínu D. Ako uviedla: