Odkladáte veci na neskôr, neviete sa sústrediť alebo stále meškáte? Možno máte ADHD

Všade chodíte neskoro. Ak si nejakú úlohu nedáte do kalendára, akoby neexistovala. Rýchlo sa vám hromadia odkladané povinnosti, ale svoj najlepší výkon predvediete večer pred termínom, takže sa zdá všetko v poriadku. Môže ísť o osobnostné črty, no zároveň takéto správanie, najmä ak narúša vaše vzťahy a robí ďalšie problémy, môže indikovať poruchu pozornosti.

“Dospelí s ADHD majú tendenciu nechávať veci čiastočne dorobené či neúplné,” hovorí Dr. Manos. Práve tieto neúplnosti sú podľa neho ústrednou charakteristikou, ktorá je špecifická pre dospelého s ADHD.

Diagnostika ADHD je proces zložený z troch krokov. Lekár u dospelého hľadá:

Príznaky ADHD, ktoré sú problematické pre život človeka.

Vonkajšie faktory, ktoré by mohli spôsobiť príslušné správanie.

Prítomnosť inej poruchy duševného zdravia.

Odhaduje sa, že 2,5 % dospelých na celom svete má ADHD, pričom viac ako polovica z nich má aj iné diagnózy porúch správania, ako je depresia alebo úzkosť. Podľa štúdie z roku 2019 rastú diagnózy ADHD u dospelých štyrikrát rýchlejšie ako diagnózy v detstve, informuje na svojom webe Clevelandská klinika.

Máte problém sústrediť sa? Tento test odhalí ADHD v dospelosti Prečítajte si ešte:

Príznaky ADHD u dospelých

Je dôležité rozpoznať príznaky ADHD u dospelých, aby ste mohli dostať správnu liečbu.

Dezorganizácia

Dospelý s ADHD môže mať problémy s organizačnými schopnosťami. To zahŕňa napríklad plánovanie úloh a problém s ich triedením podľa dôležitosti.

Nesústredenosť

Nesústredenosť je zjavným príznakom ADHD. Znamená to, že:

sa nechá ľahko rozptýliť

má problémy počúvať ostatných počas rozhovoru

prehliada detaily

nedokončuje úlohy alebo projekty.

Nepokoj a úzkosť

Túžba dospelého s ADHD neustále sa hýbať a robiť rôzne veci môže viesť k frustrácii. Najmä, keď nemôže niečo urobiť okamžite. To vedie k nepokoju a následne k frustrácii a úzkosti.

Úzkosť je veľmi častým príznakom ADHD u dospelých, pretože myseľ má tendenciu opakovane prehrávať znepokojujúce udalosti. Rovnako ako u detí, fyzické príznaky nepokoja a úzkosti u dospelých môžu zahŕňať vrtenie. Dospelý s ADHD sa veľa hýbe, poklepáva rukami alebo nohami, neobsedí na mieste.

Foto: Thomas Andre Fure/Shutterstock.com

Hypersústredenie

Pre ľudí s ADHD je typická nesústredenosť, no podľa literatúry z roku 2019 sa môžu prejaviť aj akýmsi hypersústredením. Človek sa môže do niečoho zahĺbiť az tak, že si nič iné okolo seba neuvedomuje. Tento druh sústredenia ľahko spôsobí stratu prehľadu o čase a ignorovanie ľudí okolo seba, čo môže viesť k nedorozumeniam vo vzťahoch.

Obava z time managementu

Pre dospelých s ADHD je často veľmi náročné efektívne riadiť svoj čas. Preto môžu:

otáľať s úlohami

chodiť neskoro na stretnutia

ignorovať úlohy, ktoré považujú za nudné.

Pre týchto ľudí je “teraz” na prvom mieste, sústrediť sa na minulosť alebo budúcnosť je pre nich problémom.

Ťažkosti zotrvať pri jednej úlohe

Je pre nich jednoduché preskakovať z jednej úlohy na druhú a nemusí to byť z toho dôvodu, že toho majú veľa. Tvrdíte vždy, že ste dobrý v multitaskingu, no ak máte zo šiestich nedokončených projektov dokončiť práve jednu vec, cítite veľký tlak? Môže to byť tiež príznakom ADHD.

Prokrastinácia

Prokrastinácia sa v dospelom živote prejavuje rôznymi spôsobmi, ktoré si spočiatku ani nemusíte všimnúť. Odkladáte odpovedanie na textové správy, telefonovanie ľuďom späť alebo vytváranie plánovanej udalosti v kalendári. "Pre dospelých s ADHD je jednoduchšie odložiť veci, ktoré nechcú robiť, výmenou za veci, ktoré si vyžadujú menej úsilia," vysvetľuje Dr. Manos z Clevelandskej kliniky.

Zábudlivosť

U ľudí s ADHD sa zábudlivosť vyskytuje častejšie. Môže to zahŕňať bežné zabúdanie, kam ste niečo uložili alebo dôležité dátumy, ktoré si musíte pamätať. Zábudlivosť môže ovplyvniť kariéru a vzťahy. Ak nie sú oboznámení s diagnózou ADHD a jej symptómami, môže sa to ľahko zameniť s neopatrnosťou alebo nedostatkom inteligencie, vysvetľuje healthline.com.

Medzi ďalšie príznaky ADHD v dospelosti patrí ešte: