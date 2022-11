Video: Lietadlo sa zaseklo v elektrickom vedení. Vážne zranení ľudia tam viseli 7 hodín

V nedeľu neďaleko Washingtonu DC narazilo malé lietadlo do vysokonapäťového elektrického vedenia a ostalo v ňom visieť. Podľa FAA lietadlo Mooney M20J letelo z Westchesteru v New Yorku a malo pristáť na letisku v Montgomery, blízko miesta havárie, informuje theguardian.com.

Záchranárom trvalo 7 hodín, kým vytiahli pilota a pasažiera z lietadla, ktoré viselo asi 30 metrov nad zemou, píše tmz.com. So zakliesnenými boli záchranári neustále v kontakte. Hovorili s nimi však len každých 30 minút, aby ušetrili batériu mobilných telefónov.

Hasiči lietadlo stabilizovali pomocou žeriavu a rozdelili ho na dva kusy. Potom ich spustili samostatne a opatrne, pričom museli obísť vysokonapäťové elektrické vedenia.

Pilot Patrick Merkle (65) z Washingtonu a pasažier Jan Williams (66) z Louisiany boli po polnoci zachránení s vážnymi zraneniami, uviedol na tlačovej konferencii náčelník Scott Goldstein z Hasičského a záchranného zboru okresu Montgomery. Oboch previezli do traumatologického centra. Ich stav sa v pondelok popoludní zlepšil a jednu osobu prepustili, informuje The New York Times.

Havária lietadla spôsobila hromadné výpadky energií. Do nedeľnej polnoci bola elektrina obnovená pre zhruba 85 000 zákazníkov, ktorých služby havária priamo zasiahla, uviedol v pondelok Ben Armstrong, hovorca spoločnosti poskytujúcej energiu.