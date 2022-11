EÚ pridá porušenie sankcií na zoznam európskych trestných činov

Český minister spravodlivosti Pavel Blažek v mene predsedajúcej krajiny v Rade EÚ pre médiá uviedol, že EÚ týmto krokom reaguje na nevyprovokovanú a neodôvodnenú vojnu Ruska proti Ukrajine.

„EÚ prijala bezprecedentný počet sankcií s cieľom zasiahnuť ruské hospodárstvo a obmedziť schopnosti Ruska pokračovať v tejto agresii. Ak majú byť tieto sankcie úspešné, ich uplatňovanie si vyžaduje spoločné úsilie a toto rozhodnutie je dôležitým prostriedkom, ako zabrániť akýmkoľvek pokusom reštriktívne opatrenia obísť,“ vyhlásil Blažek.

V súčasnosti členské štáty eurobloku odlišne definujú, čo predstavuje porušenie sankcií a aké tresty by v tomto prípade mali platiť. Mohlo by to viesť k rôznemu stupňu presadzovania sankcií a k riziku, že sa tieto opatrenia budú obchádzať. Osoby, na ktoré sa sankcie vzťahujú, by v takomto prípade mohli naďalej disponovať zmrazenými aktívami a podporovať režimy, proti ktorým sú zamerané sankčné opatrenia EÚ.

Zaradenie porušenia reštriktívnych opatrení na zoznam európskych trestných činov je prvým z dvoch krokov, ktoré majú zabezpečiť rovnaký stupeň presadzovania sankcií v celej EÚ a odradiť od pokusov obchádzať ich alebo porušovať.

Po prijatí rozhodnutia na úrovni Rady ministrov Európska komisia predloží návrh smernice s minimálnymi pravidlami týkajúcimi sa vymedzenia trestných činov a sankcií za porušovanie reštriktívnych opatrení EÚ. Následne budú musieť návrh smernice prerokovať a prijať Rada EÚ a Európsky parlament.

V súčasnosti článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ obsahuje zoznam nasledovných týchto trestných činov: terorizmus, obchodovanie s ľuďmi a sexuálne zneužívanie žien a detí, nedovolené obchodovanie s drogami, nedovolené obchodovanie so zbraňami, pranie špinavých peňazí, korupcia, falšovanie platobných prostriedkov, počítačová kriminalita a organizovaná trestná činnosť.

Eurokomisia 25. mája predložila návrh rozhodnutia s cieľom rozšíriť zoznam trestných činov EÚ aj o porušenie reštriktívnych opatrení prijatých na úrovni EÚ.