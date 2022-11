Ambulantný sektor je potrebné dofinancovať, tvrdí Asociácia súkromných lekárov

„Aj rok 2022 by bolo treba ešte zasanovať. A na rok 2023 treba pre ambulantných poskytovateľov vyčísliť dostatočný objem peňazí, aby mohli fungovať,“ skonštatoval.

Ambulancie podľa Šótha trápi okrem iného aj nárast cien energií. Poukázal tiež, že po zavedení stabilizačného príspevku v nemocniciach by im ambulancie neboli konkurencieschopné.

Ambulantní poskytovatelia majú podľa neho od ministerstva zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) prisľúbených 180 miliónov eur z pandemickej rezervy. „Včerajšie vyjadrenia ministra financií hovoria o tom, že financie, ktoré boli prisľúbené ambulantnému sektoru, nebudú dané ambulantnému sektoru. Ambulantný sektor zase nedostane finančné zdroje, ale budú finančné zdroje pre platy lekárov v nemocniciach,“ uviedol.

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení a Asociácie nemocníc Slovenska Igor Pramuk skritizoval, že parlamentný zdravotnícky výbor nerokoval o budúcoročnom rozpočte, pretože nebol uznášaniaschopný. Nie je podľa neho jasné, ako štát bude kompenzovať zvýšené ceny energií. „Potom prichádzajú rokovania s Lekárskym odborovým združením, ktoré sa nejako uzavreli. Chceli sme vedieť, aký to bude mať dosah, no ani to sme sa nedozvedeli,“ dodal.

Vláda a lekárski odborári na sobotňajšom (26. 11.) rokovaní vyriešili otázku platov lekárov a dohodli sa. Zdravotníkom v nemocniciach sa majú vyplatiť tiež stabilizačné príspevky.