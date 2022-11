Hrozí zatváranie ambulancií, varuje APAZ. Dohoda s odborármi nezažehnala krízu v zdravotníctve

ZAP apeluje na vládu, aby sa začala zaoberať potrebami ambulantného sektora. Spolu s Asociáciou polikliník a zdravotníckych zariadení (APAZ) žiadajú zvýšenie budúcoročného rozpočtu pre zdravotníctvo. "Dohoda o platoch bez dofinancovania systému v adekvátnej sume krízu nerieši, len ju odsúva o niekoľko mesiacov," upozornil prezident asociácie Štefan Zelník.

„Neštátne ambulancie, ktoré zastupujú drvivú väčšinu prednemocničnej starostlivosti na Slovensku a ošetria približne 60 percent všetkých pacientov, nemôžu za súčasného modelu financovania ďalej udržať svoj chod,“ upozornila prezidentka ZAP Jaroslava Orosová. Pripomenula, že ZAP už niekoľko týždňov odmieta návrh štátneho rozpočtu na rok 2023 a upozorňuje na neriešenie nárastu cien energií, ako i ostatných problémov, ktoré vedú k neustálemu zatváraniu ambulantných zariadení.

„Doteraz sme trpezlivo čakali s ohľadom na prebiehajúce rokovania s odborármi a ponechávali priestor na ich vzájomnú dohodu. Teraz dôrazne apelujeme na vládu a parlament SR, aby sa urýchlene začal zaoberať aj predloženými požiadavkami a potrebami ambulantného sektora a na tieto pri schvaľovaní štátneho rozpočtu a prijímaní legislatívy aj prihliadal,“ skonštatovala Orosová.

ZAP podotkol, že ambulantný sektor v štátnom rozpočte nielenže zďaleka nedosahuje výšku alokovaných zdrojov na nemocničnú starostlivosť, nemyslí sa naň ani v súvislosti so stabilizáciou personálu, výškou inflácie, a už vôbec nemá k dispozícii žiadne riešenie energetickej krízy. „Veríme, že aj my budeme môcť pokračovať v efektívnych rokovaniach s kompetentnými a spoločne zabránime kolapsu v poskytovaní zdravotnej starostlivosti v slovenských ambulanciách, ktorý by v prípade neriešenia našich problémov nastal už začiatkom roka 2023,“ dodala Orosová.

APAZ upozornila, že dohodou vlády s LOZ kríza v sektore zažehnaná nie je. Kritizuje návrh budúcoročného rozpočtu a žiada jeho zvýšenie. „Posledná šanca na zažehnanie krízy a kolapsu rezortu je úprava rozpočtu pre zdravotníctvo v NR SR s tým, že zdravotné poisťovne zvýšia úhrady za jednotlivé výkony a body pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,“ uviedol prezident asociácie Štefan Zelník.

Dofinancovanie je podľa APAZ nevyhnutné, aby poskytovatelia zdravotnej starostlivosti dokázali uhrádzať platby za zvýšenie miezd, rast cien energií, zdravotníckych materiálov, nájmov, údržbu prístrojovej techniky a ďalšie nákladové položky. „Ambulantný sektor bez zvýšenia ceny za bod skolabuje. Reálne hrozí, že poskytovatelia v dôchodkovom veku, ktorí nedokážu vyfinancovať svoje prevádzky, jednoducho zatvoria svoje ambulancie,“ dodal Zelník. Podotkol, že zdravotnú starostlivosť v ambulantnom sektore poskytuje približne 12.000 lekárov a 40 percent z nich je v dôchodkovom veku.