Video: Raketa premenila noc na deň, toto zachytili na Floride

Obyvatelia Floridy zachytili na svoje mobily neuveriteľné zábery štartu nosnej rakety Space Launch System (SLS) na ceste k Mesiacu. Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) vypustil raketu bez ľudskej posádky z Kennedyho vesmírneho strediska 16. novembra o 01.47 h miestneho času. Ako ukazuje video, štart rakety osvietil nočnú oblohu, ako by bol deň. Zábery tejto udalosti sa rozšírili na sociálnych sieťach.

Debutový let SLS s troma testovacími figurínami na palube kozmickej lode Orion je súčasťou nového vesmírneho programu NASA s názvom Artemis. SLS je najvýkonnejšou nosnou raketou, aká bola dosiaľ zostrojená.

Niečo vyše týždňa po štarte misie sa podarilo Orion naviesť na obežnú dráhu okolo Mesiaca. Operátori pozemného riadiaceho strediska misie v piatok "úspešne aktivovali raketové motory, čím naviedli Orion na vzdialenú retrográdnu obežnú dráhu," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na stránke NASA.

Cieľom programu Artemis je po vyše 50 rokoch od ukončenia vesmírneho programu Apollo opäť dopraviť astronautov na povrch Mesiaca. Ide o testovací let, ktorý má preveriť bezpečnosť a funkčnosť kľúčových systémov Orionu v podmienkach vesmíru. Kozmická loď má za približne týždeň preletieť zhruba polovicu stanovenej orbity okolo Mesiaca a potom sa vydá na spiatočný let na Zem. Orion by mal napokon 11. decembra dopadnúť do vôd Tichého oceána.

Po tomto skúšobnom lete by mala nasledovať misia Artemis II aj s ľudskou posádkou. Štart rakety Orion je naplánovaný na máj 2024. Vyvrcholením má byť misia Artemis III, ku ktorej dôjde najskôr v roku 2025 a jej hlavným cieľom je opätovne dostať ľudí na povrch Mesiaca.

USA naposledy vyslali svojich astronautov na Mesiac v rokoch 1969-72. Vedci z NASA tentoraz dúfajú, že sa im na Mesiaci podarí vybudovať "trvalú prítomnosť" – vrátane lunárnej vesmírnej stanice – a pripraviť sa tak na prípadnú misiu na Mars. Ďalšia misia, Artemis II, je naplánovaná na máj 2024.