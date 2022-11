Vlachynský: Navýšenie miezd lekárov je pomerne štedré, dokáže spomaliť ich úbytok

„Vyššie platy však 65- a viacročných lekárov zázračne neomladia. Prilákať by mohli možno zahraničných lekárov z tretích krajín, tomu sa však slovenský systém aktívne bráni. Medikov priláka skôr efektívne vzdelávanie a sľubná kariéra,“ upozornil pre TASR.

Podotkol, že síce „nátlaková akcia“ zo strany LOZ vyvolala veľa pozornosti, dodatočné stovky miliónov by do zdravotníctva museli na zachovanie jeho prevádzky pritiecť tak či tak. Ostatné požiadavky ako DRG systém či lepšie vzdelávanie zdravotníkov sú podľa analytika tradičnými témami, ku ktorým sa nadšene hlási každý politik. „Podstatné je ich praktické prevedenie. To sa nedá dosiahnuť podpisom papiera,“ skonštatoval.

Stabilizačný príspevok pre zdravotníkov podľa neho ako finančná injekcia poteší, no otázka miezd zostane. „V prípade nelekárskych zdravotníkov ešte výraznejšie ako v prípade lekárov,“ doplnil Vlachynský.

Naďalej je podľa neho potrebné aj ďalšie dofinancovanie sektora. „Stačí sa pozrieť do rozpočtu, na lieky je na rok 2023 plánovaný rast výdavkov nula percent, pomôcky mínus dve percentá, SVALZy nula percent, všeobecných lekárov sedem percent, špecialistov šesť percent. To v čase, keď máme 15-percentnú infláciu a všetky tri zdravotné poisťovne končia rok veľmi nepríjemnými stratami,“ ozrejmil s tým, že to sú len „okamžité“ prevádzkové dôvody. „Také, ako kapitálový dlh či finančný dlh nemocníc, ani nespomínam,“ dodal.