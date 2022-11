Obyvatelia by sa do prešovskej bytovky po požiari mohli vrátiť do konca týždňa

V pondelok to uviedol primátor Prešova František Oľha, podľa ktorého sa rieši strop medzi ôsmym a deviatym poschodím.

„Je zastabilizovaný podpornou konštrukciou, statik počíta a hľadá najlepšie riešenie, ako ho trvalo stabilizovať. Predpokladám, že koncom týždňa, ak bude mať správca bytového domu všetky revízne správy, tak prísľub je taký, že sprístupnia prvých 33 bytov,“ uviedol Oľha. Celkovo je v bytovke 72 bytov.

Mesto aktuálne poskytuje ubytovanie ôsmim obyvateľom vo svojich priestoroch. Čo sa týka pomoci ľuďom, ktorí museli opustiť svoje byty, každý podľa slov primátora pomohol, ako mohol. Ako dodal, mesto možno bude kontaktovať niektorú z veľkých nadácií v súvislosti s pomocou pre ľudí. „Máme pripravený aj transparentný účet, ale nateraz by som to naozaj nechal na to, že niektorá z veľkých nadácií, ktorá má dosah, ak to bude pre nich zaujímavá téma, tak aby spustili nejakú zbierku. Ľudia majú aj z dôvodu hasenia a zadymenia poškodené svoje byty a veci. Bytovka je stále prístupná pod dohľadom pre ľudí, aby si išli po svoje veci,“ doplnil Oľha.

„Podľa aktuálnych informácií teplo a vodu máme v celom objekte, čiže objekt sa vykuruje, ale elektrickú energiu vieme sprístupniť, ak budú revízie. Podľa mňa nemá zmysel, aby sa ľudia sťahovali do bytov, kam nemajú dovedený elektrický prúd,“ skonštatoval primátor.

K požiaru v bytovom dome na Prostějovskej ulici v Prešove došlo vo štvrtok večer. Vyžiadal si dve obete a dvaja ľudia sa zranili. V meste bola vyhlásená mimoriadna situácia, zasadal krízový štáb.