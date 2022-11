VIDEO: Pri zrážke autobusu s kamiónom sa zranilo 25 ukrajinských vojakov

Vojaci cestovali autobusom z Tallinnu do Rigy. Pri nehode zahynul aj estónsky vodič autobusu a zranenia podľa lotyšských úradov utrpel aj vodič kamiónu, informovala v nedeľu estónska verejnoprávna televízna stanica EER.

K nehode došlo ešte v sobotu večer na diaľnici neďaleko lotyšského mesta Ainaži ležiaceho pri hraniciach s Estónskom. Časť diaľnice po zrážke na niekoľko hodín uzavreli. Stav hospitalizovaných vojakov nie je vážny, uvádzajú estónske médiá.

Autobus mala prenajatá estónska armáda. Zo správ estónskych ani lotyšských médií nebolo bezprostredne zrejmé, čo robili ukrajinskí vojaci v Lotyšsku.

Podľa lotyšských médií bolo na rovnakom úseku diaľnice v sobotu hlásených viacero ďalších dopravných nehôd. Dôvodom bola klzká vozovka, ktorej šmykľavosť spôsobil sneh a námraza.

BREAKING: #BNNEstonia Reports



The Ukrainian military bus was involved in an accident near the Latvia-Estonia border, near the town of #Ainazi.



The bus collided with a truck, killing the bus driver, according to ERR.



There were 26 victims in total, 25 of whom were Ukrainians. pic.twitter.com/Z2l70RuzyP