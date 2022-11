Belgický premiér navštívil vojnou zničené ukrajinské mestá

Tieto mestá boli od začiatku ruskej okupácie vo februári ťažko zasiahnuté bombardovaním.

Správa je prevzatá z denníka The Brussels Times, ktorý sa odvoláva na tlačovú agentúru Belga.

„Brutalita tejto ruskej vojny sa zdá byť úplne neskutočná,“ poznamenal De Croo pri pohľade na bojisko opustené Rusmi.

Premiér a jeho delegácia si v Boroďanke prezreli škody spôsobené raketovou paľbou a leteckými útokmi Moskvy, následne sa zastavili pred dielom britského streetartového umelca Banksyho vytvoreným na stene zničenej budovy.

„Je to dojímavý pohľad. Žili tu stovky ľudí a desiatky z nich zomreli. Nie sú tu žiadne vojenské zariadenia - Rusi ostreľovali obytné oblasti,“ povedal De Croo.

Boroďanka sa stala jedným z mnohých symbolov ukrajinského odporu proti ruskej agresii. Mesto bolo okupované niekoľko týždňov, oslobodenia sa dočkalo koncom marca.

Belgická delegácia sa potom presunula do Buče, kde sa po stiahnutí ruských okupantov z danej oblasti v apríli našli stovky tiel zastrelených civilistov.

„Bežní obyvatelia vrátane detí boli bezdôvodne zavraždení. Toto zločinné konanie môžeme len odsúdiť. Musíme však myslieť aj na obnovu a nastolenie mieru,“ vyhlásila Lahbibová.

Boj proti ruskej propagande je podľa ministerky taktiež dôležitý. „Rusi tvrdia - napriek fotografiám, ktoré kolujú -, že ide o zinscenovanú udalosť. Musíme sa uistiť, že justičný systém si riadne plní svoju úlohu,“ dodala.

De Croo a Lahbibová využili túto návštevu na oznámenie ďalšej belgickej podpory pre Ukrajinu vo výške 37,4 milióna eur.

Predseda vlády pricestoval so šéfkou diplomacie do Kyjeva v sobotu, pričom ich návšteva bola do poslednej chvíle utajovaná, dopĺňa spravodajský webový portál RTL Info.

De Croo a Lahbibová sa v Kyjeve stretli s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.

Dosiahli dohodu o vývoze ukrajinských obilnín; Belgicko sa zaviazalo spolufinancovať vývoz obilnín z ukrajinských prístavov na juh a do najchudobnejších krajín.

Po tomto stretnutí si belgickí činitelia uctili pamiatku obetí tzv. holodomoru - veľkého hladomoru, ktorý na Ukrajine nastal v rokoch 1932-1933 a je všeobecne považovaný za jednu z najväčších európskych genocíd 20. storočia.

Charitatívne združenie Convoi de la solidarité Belgique priviezlo v sobotu do nemocnice v meste Ľubaševka v centre Ukrajiny viac ako 15 ton zdravotníckeho materiálu.