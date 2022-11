Rozpočtové provizórium by bolo katastrofou, tvrdí Matovič

V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 to avizoval minister financií Igor Matovič (OĽANO). Dúfa, že spolu nájdu 76 poslancov, ktorí by zákon roka schválili a ráta možno aj s hlasmi niektorých poslancov z klubu bývalého koaličného partnera, strany SaS. Možné rozpočtové provizórium označil za katastrofu pre štát.

„Rozpočtové provizórium má najväčšiu chybu tú, že beriete výdavky z predošlého roku. Keď prudko rastie inflácia, neviete dať ľuďom žiaden príspevok na energie ani na vyššie platy,“ povedal Matovič. Osem miliárd eur z navrhovaného rozpočtu by tak podľa ministra štát nemohol použiť. „Zároveň to musíte rozdeliť na 12 rovnakých dielikov počas roka v rovnakej výške a pre každú organizáciu v štáte, a to je približne 250 ďalších poddielikov,“ upozornil Matovič. Problémom podľa ministra je, že neminuté peniaze nie je možné prenášať do ďalších mesiacov a ani prerozdeľovať usporené financie v prospech iných štátnych organizácií.

Minister nespresnil, ktorých poslancov mimo súčasnej menšinovej vládnej koalície by chceli osloviť, no pripustil, že by rozpočet mohli podporiť aj niektorí poslanci za stranu SaS. „Predpokladám, že možno aj v SaS sa pri hlasovaní o rozpočte nájdu zodpovední poslanci, ktorí rozpočet podporia a takýmto spôsobom ukážu, čo si myslia o Sulíkovi,“ povedal Matovič.

Opozičný poslanec a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Erik Tomáš vylúčil, že by strana rozpočet v navrhnutom znení mohla podporiť. Podpora podľa neho pripadá do úvahy iba výmenou za predčasné parlamentné voľby a podmienkou by tiež boli zmeny navrhnuté opozíciou. Tomáš odmietol Matovičovu výzvu na zodpovednosť s tým, že ani hnutie OĽANO nepodporilo návrh rozpočtu bývalej vlády.

Politici sa dotkli aj problému nezavedenia výdavkových limitov do návrhu rozpočtu, čo už kritizovala aj Európska komisia. V tejto súvislosti Slovensku hrozí pozastavenie čerpania financií z Plánu obnovy a odolnosti SR v stovkách miliónov eur. Matovič upozornil, že podobnú legislatívu v EÚ nikto nemá a vláda zavedenie výdavkových limitov schválila v čase, keď neboli jasné vplyvy energetickej krízy a inflácie na verejné financie. Minister dodal, že o probléme vláda s Európskou komisiou diskutuje a určite ho vyrieši.