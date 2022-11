Faerské ostrovy obnovili dohodu o rybolovných kvótach s Ruskom

„Faerské ostrovy majú plné právo predĺžiť existujúcu dohodu o rybolove s Ruskom,“ uviedol v sobotu faerský minister rybolovu Arni Skaale pre dánsky denník Jyllands-Posten. Dodal však, že Faerské ostrovy, ktoré nie sú súčasťou EÚ, odsudzujú „všetky formy vojny - aj vojnu na Ukrajine“.

Dohoda o rybolove medzi Ruskom a Faerskými ostrovmi platí od roku 1977 a obnovuje sa každý rok. Stanovujú sa v nej kvóty na výlov niekoľkých druhov tresky a sleďa pre faerských rybárov v Barentsovom mori severne od Ruska a pre ruské lode vo vodách pri pobreží tohto súostrovia.

Ako poznamenala agentúra AFP, Faerské ostrovy sú vysoko závislé z hľadiska svojich príjmov od rybolovu a spomínaná dohoda s Ruskom podľa miestneho ministerstva rybolovu pokrýva 5 percent hrubého domáceho produktu krajiny.

Rusko sa v posledných rokoch stalo kľúčovým obchodným partnerom Faerských ostrovov, odkedy sa súostrovie spolu s neďalekým Islandom dostali v rokoch 2010 až 2014 do sporu s EÚ pre kvóty na lov makrel a sleďov. Embargo EÚ na ryby ulovené Faerskými ostrovmi poškodilo hospodárstvo tohto autonómneho územia, čo ho prinútilo obrátiť sa na iné trhy.

Skaale vysvetlil, že Faerské ostrovy majú v súčasnosti dohody o voľnom obchode len so šiestimi krajinami, a ak by sa od jedného z týchto trhov odrezali, budúca generácia na súostroví by to mohla negatívne pocítiť. Miestne úrady však uviedli, že po parlamentných voľbách naplánovaných na 8. decembra budú uvažovať o alternatívach k dohode s Ruskom.

Minulý mesiac sa na budúcoročných kvótach na výlov rýb v Barentsovom mori s Ruskom dohodlo aj Nórsko, ktoré je členom NATO, pripomenul The Guardian.