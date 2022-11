Chris Hemsworth sa obáva Alzheimerovej choroby. Rutinná kontrola odhalila nečakané

39-ročný hollywoodsky herec zistil, že je nositeľom dvoch kópií génu APOE4, ktorý štúdie spájajú so zvýšeným rizikom Alzheimerovej choroby. Jeden zo štyroch ľudí je nositeľom jedinej kópie génu, ale len 2 až 3 % populácie majú obe, podľa štúdie Národného inštitútu zdravia z roku 2021, informuje metro.co.uk.

Filmový Thor to zistil pri práci na dokumente National Geographic Limitless na Disney Plus, ktorý sa zaoberá časom, starnutím a ľudskou povahou, aby sa mohol brániť obom prekážkam.

Nie je to diagnóza Alzheimera a ani to neznamená, že sa u neho choroba definitívne rozvinie, zdôraznil v rozhovore pre Vanity Fair. Povedal však, že tieto správy ho prinútili čeliť realite vlastnej smrteľnosti.

“The idea that I won't be able to remember the life I've experienced or my wife, my kids, this is probably my biggest fear.”@chrishemsworth discovers he has a risk of developing Alzheimer’s eight to 10 times higher than the general population while filming his @NatGeo show. pic.twitter.com/GAx3igKjdj