Chcete sa tešiť z vianočnej ruže čo najdlhšie? Takto prežije aj do ďalších Vianoc

Vianočná ruža pochádza z Mexika, no každoročne sa z nej pred Vianocami predajú milióny rastlín. Kvitne od polovice novembra do januára a napriek všeobecným predpokladom, nie je starostlivosť o ňu náročná. Po sviatkoch ju môžete použiť ako rezaný kvet, vyhodiť do kompostu alebo sa pokúsiť o ňu starať tak, aby rozkvitla aj na ďalšie Vianoce.

Venujte jej pozornosť už pri nákupe

Mnoho obchodov umiestňuje vianočné ruže blízko k vchodovým dverám či pred dvere, aby motivovali zákazníkov k zakúpeniu si jednej z nich. Nikdy by ste si nemali kupovať vianočnú ružu, ktorá sa nachádzala celý čas pri dverách obchodu. Vystavenie prievanu alebo teplotám pod 12°C môže spôsobiť jej poškodenie, informuje portál housebeautiful.com. Na prvý pohľad to nemusí byť vidieť, no krátko po tom, čo ju prinesiete domov, môže opadnúť.

Foto: BearFotos/Shutterstock.com

Pred nákupom skontrolujte pôdu. Nemala by byť ani príliš mokrá, ani úplne suchá. V takom prípade nedostala správnu starostlivosť a ani vaša pozornosť jej nemusí následne pomôcť. Po nákupe ju zabaľte do papiera, aby ste ju ochránili pred prievanom a nízkymi teplotami.

Ako sa starať o vianočnú ružu

Vianočná ruža má rada teplo a svetlo. Môže byť umiestnená blízko radiátora, ale musí byť chránená pred prievanom či sálavým teplom z krbu. Umiestnite preto ružu na chránené miesto. Ideálna teplota pre ňu je 15 až 22 stupňov, takže sa hodí do obývačky či spálne. Rastlina by nemala byť vystavená priamemu slnečnému svetlu, čo by ale v zimných mesiacoch nemal byť problém.

Polievanie vianočnej ruže

Vianočná ruža má radšej mäkkú vodu. Ak žijete v oblasti s tvrdou pitnou vodou, môžete zbierať dažďovú, ktorú rastliny obľubujú, alebo vo vode znížiť obsah minerálov prevarením alebo tak, že ju necháte deň odstáť.

Pri polievaní pamätajte na to, že koreňový bal by nemal vyschnúť, ale ani byť premočený. Nadmerné zalievanie môže spôsobiť hnilobu koreňov a odumretie rastliny. Či dobre polievate, to vám prezradia listy rastliny, radia odborníci z housebeautiful.com. Ak žltnú alebo opadávajú, robíte niečo nesprávne.

Vianočná ruža po Vianociach

Chcete, aby vám vianočná hviezda prežila do ďalších Vianoc? V apríli ju zostrihajte na približne 10 cm a udržiavajte pri teplote 13°C. Presádzajte v máji a cez leto jej pripravte chladné a svetlé miesto, ideálne s teplotou 15-18°C. V novembri by ste ju mali povzbudiť k rastu. Vyžaduje to 12 hodín jasného denného svetla a následne 12 hodín úplnej tmy. To navodí kratšie zimné dni a povzbudí rastlinu k rozkvetu.