Lekárska komora by mohla mediovať rokovania vlády a odborov

Na piatkovom stretnutí na ministerstve zdravotníctva to ponúkli premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO), ktorý to privítal. Vyplýva to z vyjadrenia jeho hovorkyne Ľubice Janíkovej.

„Pavel Oravec a Róbert Roland ponúkli zástupcom vlády úlohu mediátora v rokovaní s Lekárskym odborovým združením (LOZ). Eduard Heger túto ponuku privítal. V prípade súhlasu LOZ sa SLK zúčastní na najbližšom rokovaní medzi vládou a LOZ,“ spresnila.

Najbližšie stretnutie má uskutočniť v sobotu (26. 11.) na Úrade vlády (ÚV) SR.