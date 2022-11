Eurokomisári ocenili pokroky v práci s rómskou komunitou vo Varhaňovciach

Elisa Ferreira a Nicolas Schmit s ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronikou Remišovou (Za ľudí) a predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským vo štvrtok (24. 11.) navštívili spomenutú obec, ktorá je zapojená aj do pilotnej iniciatívy Catching-up Regions v PSK. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

„Vidíme, že európske prostriedky sa tu využívajú účelne. Hoci s rómskymi komunitami sú problémy a zložitá práca, forma pomoci, akú máme možnosť spoznať v tejto obci, je nesmierne užitočná a pomáha komunite dostať sa na pracovný trh, zapojiť sa do výstavby vlastných domov, získať pracovné návyky či učiť sa finančnej gramotnosti. Znevýhodnené skupiny obyvateľov sú tiež Európania, sú to naši občania, v ktorejkoľvek krajine sa nachádzame a sú dôležití, pretože tvoria desatinu populácie,“ uviedla komisárka pre súdržnosť a reformy Ferreira.

Do iniciatívy Catching-up Regions je obec zapojená od roku 2019 ako jedna zo šiestich pilotných obcí Prešovského kraja a to v rámci komponentu zameraného na integráciu marginalizovaných rómskych komunít. V spolupráci s PSK obec podala sedem projektov v hodnote takmer 3,5 milióna eur. Jeden z nich je ukončený, dva sa aktuálne realizujú a ostatné budú ukončené do konca roka 2023.

„Varhaňovce sú príkladom dobrej praxe a integrovaného prístupu. Som presvedčený, že aj ďalšie obce zapojené do iniciatívy - Ostrovany, Dlhé Stráže, Varadka, Čičava a Krivany, využijú zdroje EÚ na dobré a zmysluplné projekty, ktoré napokon budú motiváciou pre ďalšie samosprávy,“ povedal Majerský.

Vo Varhaňovciach ukončili projekt sanácie nelegálnej skládky a realizuje sa projekt vybudovania zberného dvora a miestnych občianskych poriadkových služieb, ktoré dohliadajú na bezpečnosť a poriadok v obci. Do konca budúceho roka sa tu majú zrealizovať projekty výstavby vodovodu, kanalizácie a chodníkov.

Obec tiež intenzívne spolupracuje s mimovládnou organizáciou Projekt DOM.ov, v rámci ktorého pomáha rómskym rodinám so svojpomocnou výstavbou rodinných domov. Zároveň sa tu realizujú aj ďalšie sociálne projekty ako napríklad terénna práca, menšie obecné služby pre dlhodobo nezamestnaných, ako aj národný projekt zdravé regióny.

Terénna návšteva vo Varhaňovciach sa uskutočnila v rámci konferencie Tvoríme lepšie Slovensko, ktorú vo štvrtok zorganizovalo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v Prešove pri príležitosti predstavenia Programu Slovensko 2021 – 2027.