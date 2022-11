Prvá nemocnica ruší plánované operácie

Zabezpečovať bude len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, nariadil riaditeľ nemocnice Karol Hajnovič. Nemocnica bude pokračovať v poskytovaní zdravotnej starostlivosti súvisiacej s liečbou onkologických ochorení a zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorým sa poskytuje dialyzačná alebo biologická liečba.

Nariadenie riaditeľa v súčinnosti s listom ministra zdravotníctva z 24. novembra súvisí so závažnou situáciou v zdravotníctve spôsobenou výpoveďami lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach s termínom ukončenia pracovných pomerov k 30. novembru 2022. Opatrenia zahŕňajú preplánovanie pacientov objednaných na plánovanú zdravotnú starostlivosť, ktorú je možné odložiť bez vážneho ohrozenia života a zdravia pacientov. Elektívne hospitalizácie mimo operačných odborov, ktoré nespadajú do kategórie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, sú do odvolania pozastavené.

Novozámocká nemocnica aktuálne eviduje 48 výpovedí z celkového počtu 235 lekárov. "Všetky oddelenia urobili služby tak, aby sme v nemocnici zabezpečili zdravotnú starostlivosť na zatiaľ prvé štyri decembrové dni. Prípadné presuny pacientov budeme riešiť akútne podľa situácie, ak vzniknú," informoval hovorca nemocnice Ján Baček. Akútnu zdravotnú starostlivosť bude podľa jeho slov nemocnica poskytovať v tom prípade, že sa situácia s výpoveďami nezmení, spresnil.