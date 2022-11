Ministerstvo sľúbilo talentovaným študentom štipendiá, zatiaľ ich nedostali

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ešte na jar vtedajších maturantov presviedčalo, že ak budú študovať doma, Slovensko to odmení, získať mohli 9000 eur na tri roky štúdia.

Štipendium bolo pridelené v dvoch kategóriách, išlo o najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerných študentov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. „Vzhľadom na vysoký počet žiadostí bola administrácia náročnejšia, než sa pôvodne predpokladalo. Aj kontrola správnosti žiadostí trvala dlhšie, než sa predpokladalo. Momentálne prebieha administrácia,“ uviedli pre TASR z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva. Na vzniknutú situáciu poukázal aj denník Sme.

Ministerstvo školstva prisľúbilo, že študenti budú v najbližších dňoch informovaní o ďalšom vývoji. „Úspešní žiadatelia už nemusia robiť ďalšie úkony,“ spresnil rezort.

Ešte na jar bývalé vedenie ministerstva uviedlo, že štipendiá bude vyplácať študentom priamo vysoká škola v hodnote 300 eur mesačne. Zároveň tá vysoká škola, pre ktorú sa talentovaný študent rozhodne, mala získať navyše 200 eur mesačne, ktoré majú byť určené na systematickú prácu so šikovnými študentmi. Ministerstvo potvrdilo, že informácia o tom, kedy bude úspešným žiadateľom vyplatené prvé štipendium, im bude zaslaná v dohľadnom čase. „Vzhľadom na prebiehajúce procesy zatiaľ nebudeme špecifikovať. Robíme všetko pre to, aby štipendiá začali byť vyplácané v najbližších týždňoch (vyplácané budú aj spätne tak, ako to bolo od začiatku avizované),“ dodali z ministerstva školstva.

Úspešným uchádzačom vznikol nárok na štipendium, ak sa zapísali na vysokú školu so sídlom v SR na bakalárske alebo spojené bakalárske a magisterské štúdium v dennej forme štúdia. „V akademickom roku 2022/2023 má mať nárok na štipendium prvých 1000 uchádzačov, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov v kategórii najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov. V rámci kategórie nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín, bude v akademickom roku 2022/2023 podporených 400 uchádzačov,“ uvádza sa na webe, prostredníctvom ktorého sa mohli mladí ľudia o toto štipendium uchádzať. Ministerstvo školstva doplnilo, že v skupine talentov z maturantov sa prihlásilo 3516 osôb, v rámci sociálne znevýhodnených eviduje 519 žiadostí.