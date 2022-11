Máte sedavé zamestnanie? Vedci zistili, koľko sa musíte hýbať

Trápi vás, že celý deň v zamestnaní sedíte a nič tak nerobíte pre svoje telo? Riešenie sedavého životného štýlu si podľa vedcov v skutočnosti nevyžaduje toľko úsilia, ako si možno myslíte.

Aby ste vykompenzovali celodenné sedenie, malo by stačiť 40 minút strednej až intenzívnej fyzickej aktivity denne, tvrdia vedci. Údaje pochádzajú zo štúdie publikovanej pred niekoľkými rokmi pričom analyzovala deväť predchádzajúcich štúdií. Dokopy tak vzorku tvorilo 44 370 ľudí, informuje metro.co.uk

Vedci vysvetlili, že u aktívnych jedincov, ktorí majú denne 30-40 minút fyzickej aktivity sa súvislosť medzi vysokým sedavým časom a rizikom úmrtia výrazne nelíši od tých, ktorí nemajú sedavú prácu.

Zistenia výskumu podporujú aj usmernenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá stanovila odporúčané množstvo fyzickej aktivity pre rôzne vekové kategórie.

Dospelí vo veku 18 - 64 rokov by podľa WHO mali týždenne vykonávať aspoň 150 - 300 minút aeróbnej aktivity strednej intenzity alebo 75 - 150 minút intenzívnej aktivity. Tiež by mali vykonávať činnosti na posilňovanie svalov dva alebo viac dní v týždni, pretože poskytujú ďalšie zdravotné výhody.

Pre viac zdravotných výhod WHO odporúča zvýšiť aeróbnu aktivitu strednej intenzity na viac ako 300 minút týždenne. S cieľom pomôcť znížiť škodlivé účinky vysokej úrovne sedavého zamestnania na zdravie by sa všetci dospelí mali snažiť vykonávať viac ako len odporúčané úrovne strednej až intenzívnej fyzickej aktivity.