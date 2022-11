Farba taniera dokáže ovplyvniť vnímanie chuti. Z takejto misky je jedlo viac slané

Pri kúpe riadu sa väčšina ľudí pozerá na kvalitu alebo estetickú stránku tanierov či misiek. Ako však ukázala prvá štúdia svojho druhu, farba riadu dokáže u istej skupiny ľudí ovplyvniť chuť servírovaného jedla. Ide o takzvaných vyberavých jedákov, ktorí majú problém zjesť viaceré jedlá, najmä také, ktoré nepoznajú.

Predchádzajúce štúdie ukázali, že vyberavým ľuďom môže vadiť vôňa a štruktúra jedla. Tím z University of Portsmouth však zistil, že farba misky, v ktorej sa jedlo podáva, tiež ovplyvňuje vnímanie chuti. Ich výskum bol publikovaný v odbornom časopise Food Quality and Preference .

Experiment zahŕňal takmer 50 ľudí, u ktorých merali potravinovú neofóbiu, čo je neochota jesť alebo vyskúšať nové jedlo. Účastníci, ktorí boli rozdelení na vyberavých a nevyberavých. Potom ochutnali rovnaké občerstvenie podávané v červených, bielych a modrých miskách.

Výsledky ukázali, že vnímaná slanosť aj ochota zjesť potravinu bola ovplyvnená farbou v skupine vyberavých, ale nie v skupine nevyberavých. Konkrétne jedlo hodnotili ako viac slané, keď bolo podávané v červenej a modrej miske oproti bielej. Potravinoví neofobici mali najmenšiu ochotu zjesť jedlo podávané v červenej miske. V Spojenom kráľovstve sa slané pochutiny často predávajú v modrých obaloch a britskí výskumníci sa domnievajú, že to môže vysvetliť niektoré zistenia týkajúce sa vnímania slanosti.

Lorenzo Stafford, výskumník čuchu na Katedre psychológie na University of Portsmouth, v tlačovej správe uviedol: „Obmedzená strava môže viesť k nutričným nedostatkom, ako aj zdravotným problémom, ako sú srdcové choroby, zlé zdravie kostí a problémy so zubami. Normálne príjemné chvíle medzi členmi rodiny sa môžu ľahko zmeniť na stresujúce, úzkostné a konfliktné situácie, keď sa prieberčiví jedáci hanbia alebo sú pod tlakom jesť jedlo.”

Podľa Stafforda je potrebné porozumieť týmto faktorom u ľudí, ktorí odmietajú jesť niektoré jedlá. Pre potravinovú neofóbiu je zvyčajne typická obmedzená strava, špecifická príprava jedla, silná nechuť a ťažkosti s prijímaním nových potravín. Počas života skonzumuje potravinový neofobik vo všeobecnosti menej ako 20 rôznych potravín.

Autori štúdie odporúčajú vykonať ďalší výskum, aby sa zistilo, či tieto zistenia presahujú rámec nimi testovaných potravín a farieb. "Tieto poznatky by mohli byť užitočné pre tých, ktorí sa snažia rozšíriť repertoár potravín," dodal Dr. Stafford. „Napríklad, ak by ste chceli povzbudiť vyberavého jedáka, aby ochutnal viac zeleniny, o ktorej je známe, že je horká, môžete ju skúsiť podávať na tanieri alebo miske, o ktorej je známe, že zvyšuje sladkosť. Ďalším výskumom by sme mohli určiť spôsoby, ako pozitívne ovplyvniť stravu človeka a v dôsledku toho aj jeho duševné a fyzické zdravie."