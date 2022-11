Matovič škodí celej situácii, stabilizačný príspevok ju nerieši, tvrdí Visolajský

Minister financií Igor Matovič (OĽANO) podľa neho škodí celej situácii. Stabilizačný príspevok, ktorý navrhol, nerieši problém slovenských nemocníc. Zastabilizuje len personál, ktorý už v nemocniciach je, a problém s ich nedostatkom to nerieši. „Chceme nastaviť systém odmeňovania lekárov tak, aby to prilákalo medikov, aby prišli lekári z Čiech aj so svojimi skúsenosťami zo zahraničia,“ povedal Visolajský.

Deklaroval, že on ako lekár odmieta stabilizačný príspevok. Chce radšej nových kolegov, nové sestry a produkciu kvalitných lekárov fakultami.

LOZ a ministerstvo zdravotníctva podľa Visolajského spejú k finálnej dohode. Sú preto prekvapení vyjadreniami Matoviča, ktorý ich snaženie „kompletne hodil do koša“. Zároveň ocenil konštruktívny prístup ministra zdravotníctva. Očakáva, že sedem požiadaviek bude pretavených do zákonov a schválených v parlamente.