​Elektrický ohrievač: Ako z neho vyťažiť čo najviac? Týmto 9 chybám sa vyhnite

Elektrický ohrievač sa hodí všade tam, kde potrebujete vykúriť len menší priestor alebo nepotrebujete sústavné vyhrievanie. Môže tak nahradiť ústredné kúrenie a poslúžiť ako jeho lacnejšia alternatíva.

Nesprávne používanie ohrievačov vás však neoberá len o peniaze, ale aj zvyšuje riziko nebezpečenstva. „Prenosné ohrievače sú užitočné na vykúrenie malých priestranstiev, ale pri chybnom používaní stavajú domácnosť a životy do ohrozenia,“ upozorňuje vedúci britskej charitatívnej organizácie Electrical Safety First Lesley Rudd, pričom poukazuje na 9 najčastejších chýb spotrebiteľov.

1. Uložte ho na rovný povrch

Akýkoľvek pád ohrievača môže vyústiť do požiaru, preto je mimoriadne dôležité držať ho na vyrovnanom povrchu. Zvoľte preň miesto, ktoré je vzdialené od najvyužívanejšej časti miestnosti a ostatných predmetov.

2. Chráňte ho pred horľavými materiálmi

Horľavé materiály, ako je papier, drevo alebo nábytok, by ste nikdy nemali umiestňovať do blízkosti ohrievača. Teplo z neho by ich totiž mohlo vznietiť, čím sa zvyšuje riziko požiaru.

3. Nesušte na ňom oblečenie

Aj látky predstavujú horľavý materiál, a preto by ste ich nemali odkladať na ohrievač, ani keď sú vlhké. Môže totiž dôjsť k ich rýchlemu prehriatiu a zapáleniu.

4. Nenechávajte ho zapnutý počas noci

Ohrievač by ste mali nechať zapnutý len vtedy, keď naň môžete dohliadnuť. Vyhnite sa preto jeho prevádzke počas spánku alebo pri dlhodobom odchode z miestnosti.

5. Nezapájajte ho pomocou predlžovačky

Najbezpečnejšie riešenie je zapojiť ohrievač priamo do elektrickej zástrčky. Predlžovačka sa totiž pri jeho prevádzke môže prehriať, čím opäť narastá riziko požiaru.

6. Dajte pozor na poškodenie

Akékoľvek poškodenie ohrievača vás môže vystaviť riziku ublíženia na zdraví pri jeho používaní. Prístroj preto dobre skontrolujte a pri náznakoch chybného chodu ho nepoužívajte.

7. Kupujte len od dôveryhodného predajcu

Vyhnite sa nákupu ohrievačov z druhej ruky alebo od neoverených obchodníkov. Využívajte len služby etablovaných e-shopov alebo elektroobchodov. Ak nakupujete použitý tovar, zistite, aké bezpečnostné previerky na ňom boli vykonané, odkiaľ pochádza a aký je starý.

8. Sledujte stránky inšpekcie

Slovenská obchodná inšpekcia na svojej webovej stránke pravidelne informuje o nebezpečných výrobkoch, ktoré sťahuje z trhu. V zozname sa neraz ocitne aj elektronika, preto je potrebné sledovať jej stránky alebo spravodajstvo, ktoré na to upozorňuje.

9. Vybavte domácnosť hlásičom požiaru

Pred požiarom sa najlepšie ochránite prevenciou, preto zvážte inštaláciu hlásiča požiaru alebo detektoru dymu. Ak bývate vo viacposchodovom dome, namontujte jeden na každé poschodie.