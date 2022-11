Video: Takto zdobia stromček profíci. Tento trik dodá vášmu stromčeku luxusný nádych

K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí nádherný vianočný stromček. Jeho zdobenie patrí medzi najkrajšie momenty sviatkov a stromček nám spríjemní náladu na dlhé týždne až mesiace. Ak sa vám však váš stromček zdá už “okukaný” a nechcete investovať do nových ozdôb, stačí použiť tento šikovný trik s vianočnými guľami. Správne zavesenie ozdôb totiž dokáže dodať stromčeku dojem luxusu.

Používateľka sociálnej siete TikTok menom Marilyn ukázala, ako originálne zavesiť ozdoby na stromček. Vo videu najprv predviedla svoj neozdobený stromček a potom sa pustila do práce. Zobrala zobrala päť vianočných gulí v dvoch farbách a rôznych veľkostiach, ktoré naaranžovala do jednej väčšej ozdoby. Použila pritom zelenú kefku na čistenie slamiek, aby splývala s ihličím, no môžete použiť aj drôtik. Marilyn takto urobila rôzne kombinácie ozdôb, ktoré stromček povýšili na úplne inú úroveň.

Video: Toto je originálny spôsob zavesenia ozdôb