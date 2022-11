Rusko oživuje značku automobilov zo sovietskej éry

Poľsko chce zmraziť ceny plynu pre domácnosti na tohtoročnej úrovni

DNES - 12:36 Ekonomické

Poľská vláda chce zmraziť ceny plynu pre domácnosti zhruba na tohtoročnej úrovni. Povedal to v stredu poľský premiér Mateusz Morawiecki s tým, že návrh zákona by mohol ísť do parlamentu na budúci týždeň.