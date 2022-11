Toto je dôvod, prečo by ste mali rozmrazovať mrazničku. Tu je najlepší návod

Rozmrazovanie chladničky a mrazničky patrí medzi nie príliš príjemné činnosti, ktoré si v extrémnych prípadoch vyžaduje množstvo utierok na podlahe a sekanie ľadu. Odborníčka na spotrebiče však uviedla, že nie vždy musíte takto rozmrazovať svoj spotrebič. Renae DuHaime vo videu na sociálnej sieti podrobne vysvetlila, za akých okolností je potrebné odmrazovať mrazničky a ako to najlepšie urobiť.

Renae vysvetlila, že zatiaľ čo niektoré chladničky a mrazničky majú samorozmrazovací systém, iné je potrebné odmrazovať manuálne. Renae uviedla: "Zakaždým, keď sa vaša chladnička alebo mraznička ochladí, vytvorí sa námraza. Je to preto, že vlhkosť v atmosfére vedľa výparníka zamrzne. A to je vlastne námraza - zamrznuté drobné kvapôčky vlhkosti zo vzduchu."

Odborníčka ozrejmila, že samorozmrazovacie chladničky a mrazničky majú vlastný vnútorný systém na rozmrazenie a vypustenie námrazy. Všetka vlhkosť sa vyparí naspäť do atmosféry. Celý proces je automatický a je súčasťou moderných chladničiek. V nových chladničkách a mrazničkách si môžete všimnúť hrubú námrazu iba vtedy, ak sú niektoré časti poškodené, dvere sú ponechané príliš dlho otvorené alebo ak dôjde k úniku vzduchu.

Ak vaša chladnička nemá automatický odmrazovací cyklus, mali by ste ju podľa odborníčky odmrazovať pravidelne. Poradila: "Môžete odpojiť chladničku a nechať ju niekoľko dní samovoľne roztopiť, so všetkými dverami otvorenými a množstvom uterákov."

Renae tiež navrhla presunúť jedlo na chladnejšie miesto a použiť špachtľu na odstránenie ľadu. "Všetko, čo zostane, roztopím pomocou ručného naparovača. Ak je to naozaj zlé, môže to trvať niekoľko hodín, ale je to lepšie ako to nechať niekoľko dní roztopiť samo," uzavrela Renae.

Viacerí komentujúci pod videom na TikToku sa podelili aj o svoje tipy. "Keď som vyrastal, naša metóda boli dva hrnce s vriacou vodou, ktoré sa striedali, kým sa všetko neroztopilo," znela jedna rada. Amanda Connolly zase prezradila, že v mrazničke v práci sa takto hromadí ľad, pretože ju tam otvárajú snáď 18 000-krát za deň. “Najlepšie to ide s parným čističom, ale udieranie pomáha," dodala.