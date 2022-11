Zdravotná starostlivosť v košickej detskej nemocnici je obmedzená

DFN apeluje na zástupcov vlády a poslancov parlamentu, aby vyčlenili peniaze na plánovanú rekonštrukciu a nadstavbu nemocnice. Jej vedenie pripustilo, že časť lekárov by následne mohla prehodnotiť svoje výpovede.

Závažné technické nedostatky evidujú na viacerých oddeleniach. Nevyhovujúce podmienky sú najmä na oddelení detskej onkológie a hematológie (ODOH) a oddelení neonatologickej intenzívnej medicíny (ONIM). Podľa primárky ODOH Viktórie Haluškovej počet detských pacientov stúpa a kapacity nepostačujú. Podobne je to aj v čakárni ambulantného traktu. „Ohrozujeme onkologických pacientov tým, že nevieme zabezpečiť hygienicko-epidemiologické štandardy,“ povedala.

Z hľadiska veľkosti a komfortu nie sú vyhovujúce ani prenajaté priestory ONIM. Podľa jeho primárky Vandy Chovanovej tam okrem iného zatekajú steny a klimatizácia je nefunkčná. „Dodržiavanie hygienických noriem je na hrane,“ uviedla.

Problematický je tiež presun pacientov zo spádových nemocníc. „Primári denne zápasia s priestorom a časom, kam pacienta dať. Je to náročné. Lekár by sa mal venovať odbornej činnosti a zabezpečeniu kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pritom bojuje so stavbou. Primári musia veľmi zvažovať, koľko detí a rodičov prijmú,“ dodal riaditeľ nemocnice.

DFN podľa jeho slov nezíska peniaze na uvedený stavebný zámer z plánu obnovy a odolnosti. Odhadované náklady predstavujú sumu 37 miliónov eur. Rekonštrukciu a nadstavbu považuje Koman za dôležitú. Pripomenul, že detská onkológia v Košiciach je pre východné Slovensko kľúčová.

Jednou z požiadaviek lekárov DFN v súvislosti s aktuálnym štrajkom bolo aj zlepšenie podmienok pre hospitalizované deti a rodičov. Ak by došlo k vyčleneniu financií na rekonštrukciu, podľa Komana by „zásadným spôsobom došlo k ovplyvneniu rozhodnutia lekárov, aby stiahli alebo zmenili rozhodnutie k 1. decembru“. Vo výpovednej lehote je v súčasnosti takmer polovica lekárov DFN Košice.