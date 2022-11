Video: Zvláštne správanie na pasienku: Toto robili ovce bez prestávky celých 10 dní

Stovky oviec, ktoré na pasienku uprostred Mongolska údajne pochodovali v kruhu celých desať dní, vzbudili zvedavosť používateľov sociálnych sietí. Video, ktoré bolo zverejnené v online priestore, zachytáva toto zvláštne symetrické správanie dobytka.

Ovce podľa všetkého krúžili v rade za sebou v smere hodinových ručičiek, pričom ani jedna z nich po celý čas nevstúpila do prostriedku kruhu, ani z neho nevybočila.

„Stádo oviec v strednom Mongolsku pochodovalo v kruhu bez prestávky vyše 10 dní, a nik nevie prečo,“ uviedol na Twitteri používateľ Billy, ktorý pripojil záznam z tohto podivného správania. Jeho pôvodnou autorkou je vlastníčka stáda, známa len ako „pani Miaová“, ktorá si podľa vlastných slov takisto nevie vysvetliť podobné prejavy zvierat.

A flock of Sheep in Inner Mongolia have been walking in a circle for over 10 days straight and no one knows why.

