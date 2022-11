Horecký: Chceme splniť právny nárok na miesto v MŠ pre deti od troch rokov

Medzi cieľmi, ktoré je potrebné splniť na žiadosť o tretiu platbu, je aj zavedenie právneho nároku na miesto v materskej škole alebo u iných poskytovateľov predprimárneho vzdelávania od troch rokov. Pri ňom podľa semafora momentálne svieti červená farba, ktorá signalizuje nesplnenie úlohy alebo jej veľké omeškanie.

Minister školstva Ján Horecký TASR potvrdil, že sa tejto problematike intenzívne venujú. Túto úlohu si podľa ministra predsavzali splniť. Horecký tvrdí, že by bolo jednoduché od stola napísať reformu školského zákona, kde sa zadefinuje právny nárok rodiča, ktorý si želá umiestniť svoje dieťa do predprimárneho vzdelávania od troch rokov. Rovnako by podľa neho bolo jednoduché do zákona o školskej správe v školstve a školskej samospráve zaviesť povinnosť pre samosprávy, aby tento právny nárok splnili.

Podľa Horeckého by sa ľahko zapracovala aj zmena v zákone o financovaní základných a stredných škôl a školských zariadení s tým, že rodičia detí, ktoré by sa nedostali do materskej školy, by dostali kompenzačný príspevok. „Toto by bolo ľahké. Ministrovi školstva by to trvalo pár dní, ale dôsledky by znášali druhí,“ vysvetlil.

„Teraz po komunálnych voľbách vstupujeme do rozhovorov so samosprávami a ich reprezentáciami. Riešim to na úrovni vlády s premiérom a ďalšími rezortnými partnermi, pretože realizácia tohto míľnika si vyžaduje súčinnosť,“ povedal Horecký. Ministerstvo školstva je podľa jeho slov nositeľom úlohy a identifikovalo potrebu, že ľudia môžu z rôznych dôvodov potrebovať predprimárne vzdelávanie skôr, ako to aktuálny zákon ustanovuje. Zároveň nevie identifikovať, prečo sa takéto rozhovory nepodarilo dotiahnuť predchádzajúcemu vedeniu do konca.

Na dobudovanie chýbajúcich kapacít v materských školách sú podľa Horeckého pripravené viaceré výzvy. „Riešime to aj komunikáciou s predškolskými zariadeniami, ktoré nie sú oficiálne zaradené do siete škôl a školských zariadení. Rovnako to riešime aj formou prehodnotenia kvalifikačných predpokladov, aby sme mali aj dostatok učiteľov v materských školách,“ uzavrel.