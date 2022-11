​Facebook chystá veľkú zmenu. Toto si viac v profile nenájdete, pozor na upozornenia!

Spoločnosť Meta, ktorá prevádzkuje sociálnu sieť Facebook, chystá od 1. decembra zmenu, ktorá sa dotkne profilov množstva používateľov. Z nich by mali zmiznúť údaje o vierovyznaní, politickom presvedčení, adrese a preferenciách pri výbere partnera.

Používatelia, ktorí o sebe doteraz vyplnili tieto nepovinné údaje, by v najbližších dňoch mali dostať upozornenie, ktoré ich varuje pred aktualizáciou. Takisto získajú možnosť stiahnuť si kópiu profilovej stránky predtým, ako tieto informácie natrvalo zmiznú.

Meta argumentuje zjednodušením používania svojej sociálnej siete, hoci pravdepodobnejšie je vysvetlenie, že k tomuto kroku pristupuje, pretože máloktorý používateľ dodnes zverejnil tieto informácie o sebe. Facebook bol pritom dodnes jediná sociálna sieť, ktorá zverejňovala podobné údaje o svojich používateľoch.

Ako jeden z prvých si zmenu všimol komentátor a analytik Matt Navarra, ktorý na ňu upozornil prostredníctvom Twitteru.

Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm